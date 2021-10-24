"Хватит молчать". В Кременчуге родители собираются на митинг против дистанционного обучения
В Кременчуге родители школьников собираются на протест под городской совет, чтобы выразить недовольство переводом на дистанционную форму обучения
На протест люди выйдут завтра, 25 октября 2021 года, передает Еспресо.TV.
Соответствующий призыв, как отмечает полтавское издание Круг , ширится социальными сетями:
"Хватит молчать! Уважаемые родители! Лично у меня уже нет сил молчать по поводу дистанционного обучения! Предлагаю собраться всем, кто против дистанционного обучения 25 октября, в 10.00 возле мэрии. Хватит молчать".
Справка
Учебные заведения в "красной" карантинной зоне могут избежать "дистанционки" только в случае 100%-й вакцинации взрослого персонала школы, училища, колледжа, университета и тому подобное.
В "желтых" и "оранжевых" зон такой порог составляет 80% персонала.
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