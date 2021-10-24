"Хватит молчать". В Кременчуге родители собираются на митинг против дистанционного обучения

На протест люди выйдут завтра, 25 октября 2021 года, передает Еспресо.TV.



Соответствующий призыв, как отмечает полтавское издание Круг , ширится социальными сетями:







"Хватит молчать! Уважаемые родители! Лично у меня уже нет сил молчать по поводу дистанционного обучения! Предлагаю собраться всем, кто против дистанционного обучения 25 октября, в 10.00 возле мэрии. Хватит молчать".



Справка



Учебные заведения в "красной" карантинной зоне могут избежать "дистанционки" только в случае 100%-й вакцинации взрослого персонала школы, училища, колледжа, университета и тому подобное.



В "желтых" и "оранжевых" зон такой порог составляет 80% персонала.





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