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OPINION

Хватит лгать себе и всем остальным

Сергей Фурса
15 августа, 2023 вторник
12:04
Мнение

Нужно ли расстреливать коррупционеров? Это приятно, но это не помогает. Вот в Китае коррупционеров казнят. Но коррупция в Китае безумна. Ибо нет демократии и общественного контроля. Как и в Украине во время войны

Коррупция стала главной темой украинского общества. Заполнив собой все пространство и создавая информационные цунами и эмоциональные качели. Порождая демотивирующие тезисы типа "мы проигрываем эту войну из-за коррупции", и "нам не за что бороться, потому что все равно коррупция и никогда ничего хорошего здесь не будет".

Психологическая усталость на фоне нереализованных завышенных ожиданий от контрнаступления продолжает расшатывать психику украинского общества и состояние кукухи иногда пугает. Порождая общественную истерию вместо спокойной системной работы холодной головой, очень нужной во время войны.

Раньше мы слышали "мы не будем платить налоги, пока Ахметов не сидит"

Сейчас мы слышим "мы уедем из страны сейчас, потому что теряем надежду из-за коррупции"

Так вот, хватит лгать себе и всем остальным.

Вы не платили налоги не из-за Ахметова или Порошенко, а потому, что не хотели платить. Потому что приятнее не платить налоги. Потому что никто не любит платить налоги.

Вы планируете сейчас бегство из Украины не из-за коррупции, которую вдруг для себя открыли. Нет. Вы просто устали. Вы ждали короткой дистанции, а попали на марафон. Вы устали от войны. И хотите жить в мире, где есть определенность, где не летают над головой ракеты и не могут мобилизовать.

Это естественные желания. И естественная усталость. Но не надо лгать. И искать общеприемлемые объяснения своих действий.

Устать — это нормально. Врать – не корректно. Вдруг заметить коррупцию, которая всегда была, и начать истерику – не разумно. А из-за психологического состояния усталости именно истерика сейчас доминирует в украинском информационном пространстве. В украинском обществе. И нужно взять себя в руки и остановить это. Ибо такая истерика не приближает нашу победу, а скорее помогает россиянам.

Является ли коррупция во время войны аморальной. Да, конечно. Но откуда ожидание нравственности от коррупционеров? Они были такими до войны, и почему бы они исправились во время войны?

Фиксируется ли рост коррупции в последний год? Да, уровень коррупции вырос. И это естественно во время войны. Так происходит в любой стране во время любой войны. Потому что меньше прозрачности. Меньше контроля. Меньше демократии. Больше государства. Война – это как гумус для коррупционеров.

Нужно ли расстреливать коррупционеров? Это приятно, но это не помогает. Вот в Китае коррупционеров казнят. Но коррупция в Китае безумна. Ибо нет демократии и общественного контроля. Как и в Украине во время войны.

Значит ли это, что нужно смириться с коррупцией? Нет, но нужно искать системные решения для системной проблемы. А коррупция в Украине является именно системной проблемой.

Значит ли это, что нужно терпеть коррупцию? Конечно, нет. Но помогут ли истерики? Нет, они приведут только к показательным простым решениям, ничего не меняющим в системной коррупции. Военкомы зарабатывали? Тогда выгоним всех военкомов. Удовлетворим таким образом запрос на справедливость. Изменит ли это ситуация с коррупцией в военкоматах? Но, конечно, нет. Могут ли военкоматы стать чистыми от коррупции в очень коррумпированном государстве, белым пятном на черном фоне? Нет, так не бывает.

Можем ли мы рассчитывать на то, что во время войны мы поборем коррупцию? Нет. И не потому, что во время войны "не ко времени". А потому, что в короткие сроки вы ее вообще не поборете. Борьба с коррупцией – это как и война – марафон, а не стайерская дистанция. И перемены в короткой перспективе невозможны. Особенно когда нет политической воли. Тем более, сейчас условия военного положения мешают бороться с коррупцией. Но пока идет война, это не изменится.

Нужно ли давить на власть, чтобы снизить коррупцию? Да. Но надо давить разумно. Надо потребовать от власти не жертвоприношений. А системных решений. Эти системные решения давно прописаны. И в меморандуме с МВФ. И в наших условиях евроинтеграции. Это системные шаги об установлении в Украине верховенства права. И о построении антикоррупционных органов и их независимой деятельности. Это о системной налоговой реформе. И о реформе силовых органов. Это о политической ответственности на выборах, которые будут уже после войны для тех, кто толеровал коррупцию.

Скучно? Не быстро? Без спецэффектов? Да. Но только это работает. И точно не работают истерики. Которые очень радуют россиян.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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