"Хватает, чтобы вода не попала в Крым": представитель Зеленского заявил, что вторая дамба на Северо-Крымском канале готова на 80%
Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что строительство дамбы на 107-м километре Северо-Крымского канала завершено на 80%
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Капитальная дамба на 107-м километре готова на 80%. На 20% она не достроена, поскольку нет соответствующего финансирования. По состоянию на сейчас капитальной дамбы на 80% хватает, чтобы не дать воде попасть в Крым. Если что-то внезапно произойдет с дамбой на 91-м километре, то дамба на 107-м километре свою работу выполнит ", - заявил Кориневич.
По его словам, сотрудники представительства находятся в постоянной коммуникации с руководством канала.
"Ничего не прорвало, вода в Крым не течет", - добавил он.
Он напомнил, что для подачи воды на оккупированную территорию Крыма возможной только после деоккупации полуострова.
- Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает , что украинская власть при определенных условиях может дать воду в оккупированный Крым.
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