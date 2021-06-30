"Хватает, чтобы вода не попала в Крым": представитель Зеленского заявил, что вторая дамба на Северо-Крымском канале готова на 80%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Капитальная дамба на 107-м километре готова на 80%. На 20% она не достроена, поскольку нет соответствующего финансирования. По состоянию на сейчас капитальной дамбы на 80% хватает, чтобы не дать воде попасть в Крым. Если что-то внезапно произойдет с дамбой на 91-м километре, то дамба на 107-м километре свою работу выполнит ", - заявил Кориневич.

По его словам, сотрудники представительства находятся в постоянной коммуникации с руководством канала.



"Ничего не прорвало, вода в Крым не течет", - добавил он.

Он напомнил, что для подачи воды на оккупированную территорию Крыма возможной только после деоккупации полуострова.

Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает , что украинская власть при определенных условиях может дать воду в оккупированный Крым.