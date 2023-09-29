Хвастался пытками жителей Харьковщины: СБУ объявила подозрение российскому оккупанту

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного боевика оккупационных группировок РФ, причастного к массовым военным преступлениям на период боев за Харьков.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения России он участвовал в штурме поселка Пески-Радьковские Изюмского района.

Тогда контрразведчики СБУ перехватили его телефонный разговор с отцом, во время которого захватчик хвастался тем, как он вместе с другими военными грабил местных жителей и пытал украинских пленных. Также он рассказал о том, как вражеская артиллерия и бронетехника уничтожали целые улицы с домами мирных жителей.

Злоумышленником оказался 22-летний уроженец Самарской области Станислав Шматов.

По данным следствия, с апреля 2022 г. он воевал в Украине в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии страны-агрессора.

Во время боевых действий против Сил обороны на восточном фронте Шматов занимал должность механика-водителя БТР, из которого расстреливали жилье гражданского населения Харьковщины.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты военных преступлений захватчика и его подельников под Изюмом.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.