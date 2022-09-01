Хвастался обстрелами и пытками. Журналисты идентифицировали личность российского военного преступника
Им оказался Станислав Шматов, танкист 15-й так называемой "миротворческой" бригады ВС России, уроженец Самарской области
Об этом сообщает Радио Свобода.
Журналисты проекта "Схемы" верифицировали содержание аудиоперехвата Службы Безопасности Украины и идентифицировали российского военнослужащего, который кичился пытками украинских военнопленных и обстрелами домов мирных жителей в Украине. Им оказался Станислав Шматов, танкист 15-й так называемой "миротворческой" бригады ВС России, уроженец Самарской области.
В расследовании журналистам удалось установить конкретную деревню на оккупированной части Харьковщины, где были совершены преступления, в которых признался военный РФ в телефонном разговоре с родственниками, и подтвердить их, в том числе с помощью спутниковых снимков. "Схемы" смогли поговорить с этим военным напрямую. Отдельно с помощью мобильных трафиков журналистам удалось воспроизвести движение по территории Украины бригады, в которой служит Шматов.
Мы, считай, деревню с трех сторон окружили. Просто дома н***й выносили, стреляли по всему: по домам, по машинам, все танками разъе***или и БТР-ами. Двое пленных взяли. АК-47 у них отжали, винтовку отжали, СВД-шку. Ухо одному отрезали", – делился впечатлениями с отцом военный РФ, который на момент разговора находился на территории Украины.
21-летний танкист Станислав Шматов из села Новотулка Хворостянского района Самарской области России. Он служит в 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа. Эта бригада, как отмечено на сайте воинской части, выполняла так называемые "миротворческие задачи в зонах вооруженных конфликтов" Северной Осетии, Приднестровья и Абхазии.
"Схемам" удалось напрямую поговорить со Шматовым.
Военный сообщил, что 2 мая получил ранения в Украине, поэтому сейчас находится в России. При этом он пытался отрицать личную причастность к преступлениям, в которых признавался раньше родственникам: "Я там как бы был на своей волне, мне было по барабану вообще на всех", — отметил Шматов. Впоследствии он все же признался, что получал приказы стрелять в дома местных жителей.
Узнав, что говорит с журналистом, танкист Шматов начал угрожать: "Это тебя есть вообще не должно чей там голос на записи. Я приеду и тебя башку прострелю, если ты еще раз позвонишь кому-то из моей бригады или моих пацанов".
- 10 августа Радио Свобода сообщало, что из бригады, совершавшей военные преступления в Буче, не осталось ничего.
- В июле постпред Украины в ООН рассказал о зверствах и военных преступлениях армии РФ.
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