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Хвастался банковским мошенничеством: в США умер российский миллиардер

9 мартa, 2023 четверг
01:33
Экономика

В возрасте 56 лет скончался миллиардер Сергей Гришин, признававшийся в ограблении банковской системы России и создании мошеннических схем.

Об этом пишут российские СМИ.

По данным Baza, Гришин скончался 6 марта. Телеграмма-каналы утверждают, что около месяца назад его госпитализировали с нарушением мозгового кровообращения (Mash сообщил о госпитализации бизнесмена 6 февраля). Как отмечает Mash, впоследствии у миллиардера также развился сепсис.

Где именно погиб Гришин, телеграмм-каналы не уточняют. Однако, как утверждал Life, с 2008 года бизнесмен жил в Калифорнии, США. В 2018 году Гришин обратился к президенту США с просьбой предоставить американское гражданство.

Гришин начал заниматься предпринимательской деятельностью в 1987 году по выпечке печенья и хот-догов, которые продавал в своей московской квартире.

В 1994 году вместе с партнерами Андреем и Дмитрием Суздальцевыми купил банк "Лубянка". Затем его переименовали в "РосЕвроБанк".

В 2018 году бизнесмен опубликовал видеообращение, в котором он рассказывал, как в 90-х грабил банковскую систему России и "практически довел" ее "до коллапса".

Кроме того, Гришин рассказывал, что участвовал в разных видах мошенничества. В частности, он утверждал, что придумал популярную схему с поддельными авизо, — фальшивыми сообщениями, с помощью которых в банках обналичили денежные суммы, — и через нее вывел много денег в России и Эстонии.

Впоследствии в разговоре с "Лентой.ру" миллиардер утверждал, что сделал свои заявления в "стрессовом состоянии".

Кроме того, "РосЕвробанк" также фигурировал в расследованиях антикоррупционных организаций из-за эпизодов отмывания денег через Молдову и Латвию. При этом, как отмечает Секрет Фирмы, это не помешало Гришину в 2018 году продать свою долю в банке.

В 2020 году Гришин продал принцу Гарри и его жене Меган Маркл особняк в Санта-Барбаре почти за $15 млн.

  • Напомним, в течение года в России при разных обстоятельствах ушли из жизни многие известные, влиятельные и богатые лица. В апреле 2022-го в московской квартире обнаружили тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанка, а также его жены и дочери. Чуть позже аналогичным образом в Испании обнаружили мертвыми бывшего топ-менеджера "Новатека" Сергея Протосеню, его жену и дочь. В июле нашли мертвым Юрия Воронова – топменеджера, связанного с Газпромом.
  • В середине сентября погиб директор авиационного направления Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДС) Иван Печорин.
  • В конце декабря в РФ внезапно скончался гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков. (эта компания производила подводные лодки-носители для "калибров"). Также – бывший главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Алексей Маслов.
  • 27 декабря стало известно о смерти в Индии депутата законодательного собрания Владимирской области члена пропутинской "Единой России" Павла Антова, летом критиковавшего "спецоперацию". Также с ним скончался его друг.
  • 9 января в России скончался разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев.
  • 9 февраля 2023 года стало известно , что в результате ДТП погиб соучредитель ритейлера Sela Борис Остроброд – его машина упала в озеро в Латвии, где он жил последние годы.
  • Тело экс-заместителя начальника главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом Владимира Макарова обнаружили 13 февраля в подмосковном селе Голиково.
  • 15 февраля нашли мертвой топ-чиновник министерства обороны России Марину Янкину. Российские журналисты сообщили, что тело 58-летней женщины обнаружили под окнами многоэтажки.
  • 23 февраля под Москвой обнаружили мертвым Вячеслав Ровнейко, российского олигарха из окружения Ельцина и Нарышкина.
  • 27 февраля в Москве умер 71-летний кремлевский политтехнолог Глеб Павловский, в 2004 году активно вмешивавшийся в украинскую внутреннюю политику и президентские выборы в пользу Януковича.
  • 28 февраля стало известно, что в Москве в клинике "при странных обстоятельствах" на 55-м году жизни скончался эксрадник Кадырова, бывший банкир Петр Чувилин, осужденный за мошенничество в особо крупных размерах.
  • 3 марта в Москве рецидивист задушил создателя вакцины "Спутник V", которого награждал Путин
Криминал
Россия
США
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