Хвастался банковским мошенничеством: в США умер российский миллиардер

Об этом пишут российские СМИ.

По данным Baza, Гришин скончался 6 марта. Телеграмма-каналы утверждают, что около месяца назад его госпитализировали с нарушением мозгового кровообращения (Mash сообщил о госпитализации бизнесмена 6 февраля). Как отмечает Mash, впоследствии у миллиардера также развился сепсис.

Где именно погиб Гришин, телеграмм-каналы не уточняют. Однако, как утверждал Life, с 2008 года бизнесмен жил в Калифорнии, США. В 2018 году Гришин обратился к президенту США с просьбой предоставить американское гражданство.

Гришин начал заниматься предпринимательской деятельностью в 1987 году по выпечке печенья и хот-догов, которые продавал в своей московской квартире.

В 1994 году вместе с партнерами Андреем и Дмитрием Суздальцевыми купил банк "Лубянка". Затем его переименовали в "РосЕвроБанк".

В 2018 году бизнесмен опубликовал видеообращение, в котором он рассказывал, как в 90-х грабил банковскую систему России и "практически довел" ее "до коллапса".

Кроме того, Гришин рассказывал, что участвовал в разных видах мошенничества. В частности, он утверждал, что придумал популярную схему с поддельными авизо, — фальшивыми сообщениями, с помощью которых в банках обналичили денежные суммы, — и через нее вывел много денег в России и Эстонии.

Впоследствии в разговоре с "Лентой.ру" миллиардер утверждал, что сделал свои заявления в "стрессовом состоянии".

Кроме того, "РосЕвробанк" также фигурировал в расследованиях антикоррупционных организаций из-за эпизодов отмывания денег через Молдову и Латвию. При этом, как отмечает Секрет Фирмы, это не помешало Гришину в 2018 году продать свою долю в банке.

В 2020 году Гришин продал принцу Гарри и его жене Меган Маркл особняк в Санта-Барбаре почти за $15 млн.