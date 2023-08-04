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OPINION

Хуже всего во время войны жить мифами и безответственностью

4 августа, 2023 пятница
07:08
Мнение Николай Княжицкий

Несколько мнений по важным вопросам

Никаких выборов во время войны не будет. Их просто невозможно провести так, чтобы результаты были признаны международными партнерами. Политикам нужно не интриговать в предвыборной истерии, а работать так, чтобы перед людьми стыдно не было.

Второе. В отношениях с партнерами и союзниками в мире следует быть мудрыми и ответственными. К примеру, последняя конфликтная дискуссия между украинцами и поляками связана не с выборами в Польше, как многие пишут, а с желанием отдельных политических чиновников самоутвердиться. Иногда лучше молчать. Это касается уважаемых представителей обеих сторон.

Мы получили уникальный шанс, чтобы построить небывалое полезное партнерство. Нельзя его тратить. Это просто небезопасно.

вибори
политика
Николай Княжицкий
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