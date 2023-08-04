Хуже всего во время войны жить мифами и безответственностью
Несколько мнений по важным вопросам
Никаких выборов во время войны не будет. Их просто невозможно провести так, чтобы результаты были признаны международными партнерами. Политикам нужно не интриговать в предвыборной истерии, а работать так, чтобы перед людьми стыдно не было.
Второе. В отношениях с партнерами и союзниками в мире следует быть мудрыми и ответственными. К примеру, последняя конфликтная дискуссия между украинцами и поляками связана не с выборами в Польше, как многие пишут, а с желанием отдельных политических чиновников самоутвердиться. Иногда лучше молчать. Это касается уважаемых представителей обеих сторон.
Мы получили уникальный шанс, чтобы построить небывалое полезное партнерство. Нельзя его тратить. Это просто небезопасно.
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