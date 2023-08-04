Никаких выборов во время войны не будет. Их просто невозможно провести так, чтобы результаты были признаны международными партнерами. Политикам нужно не интриговать в предвыборной истерии, а работать так, чтобы перед людьми стыдно не было.

Второе. В отношениях с партнерами и союзниками в мире следует быть мудрыми и ответственными. К примеру, последняя конфликтная дискуссия между украинцами и поляками связана не с выборами в Польше, как многие пишут, а с желанием отдельных политических чиновников самоутвердиться. Иногда лучше молчать. Это касается уважаемых представителей обеих сторон.

Мы получили уникальный шанс, чтобы построить небывалое полезное партнерство. Нельзя его тратить. Это просто небезопасно.