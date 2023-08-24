Хуже всего было сказать ребятам, что у нас уже нет ничего – экспленная Кремля, медик Мамонова. Спецпроект "Украина: цена свободы"

Марьяна Мамонова – капитан медицинской службы Вооруженных сил Украины из Ривненской области, начальник медицинской службы 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады морской пехоты имени Михаила Билинского. С начала полномасштабного вторжения служила в Мариуполе. Потом вместе с коллегами и десятками гражданских находилась на металлургическом заводе имени Ильича и спасала жизнь воинам. Прошла несколько ротаций со времен АТО, пережила плен, наибольший страх в своей жизни, недосыпание и недоедание, а всю свою беременность провела в стенах тюрьмы, в том числе содержалась в Оленивке. Несмотря на ужасные испытания, родила здоровую девочку Анну через несколько дней после освобождения. Сейчас она ухаживает за дочкой и занимается волонтерством в одной из львовских благотворительных организаций. Кроме того, участвует в мероприятиях, направленных на поддержку освобожденных из плена и тех, кто все еще там.

Личный архив Марьяны Мамоновой

После окончания медицинского университета вы пошли учиться в военный медицинский. Почему решили стать военным медиком?

Когда я окончила Тернопольский медуниверситет, встал вопрос об интернатуре. В 2015 году уже шла война на Востоке. Это была актуальная тема как на то время, так и на сегодняшний день. И был дефицит кадров именно военных врачей. Решила попытаться поступить в Украинскую военную медицинскую академию, хотя это было непросто. Но, знаете ли, всегда нужно попробовать. Я таки поступила и решила, что уже здесь буду проходить интернатуру и в дальнейшем работать военным врачом.

Военным медиком быть сложнее, чем гражданским?

Военный врач – довольно специфическая профессия, она отличается от деятельности гражданских врачей. Разная специфика. Деятельность военного врача отличается, прежде всего, когда вы находитесь на поле боя. Нужно действовать быстро, быстро реагировать, вывозить из-под обстрела также быстро. При том, что ваша машина мчится, часто под пулями, нужно в тот момент еще и оказывать медицинскую помощь.

Личный архив Марьяны Мамоновой

Но я вам скажу, что жизни ребят, спасенных на войне, дорогого стоят. И, наверное, нет таких сумм или средств, которыми можно было бы заменить эти эмоции. Эмоции, которые вы испытываете, когда понимаете, что спасли человеку жизнь. Несмотря на угрозу опасности, вы это сделали. Это реально круто.

"На войне жалеешь, что не можешь замедлить время, чтобы помочь всем"

Что труднее всего вам было на войне?

Самое тяжелое – это терять. На войне время идет совсем по-другому и играет против тебя. Когда ты понимаешь, что не всех можешь спасти, не всех можешь унести, не всех можешь уберечь. Что нет такого механизма, который позволял бы тебе двигаться быстрее или мог бы остановить время. Или сказать "не стреляйте, мы поедем заберем раненых и все будет "ок". К сожалению, такого нет.

Расскажите о времени, проведенном на металлургическом заводе. В какой период стало не хватать пищи, медикаментов? Что было самым ужасным лично для вас?

Вы сейчас об этом вспомнили и у меня пошли по коже мурашки… На завод мы зашли 1 марта. Перед этим были в Широкино под Мариуполем и отступили в город. Когда зашли в город, еще работали аптеки. Каждый мог что-то взять, принести, потому что знали, что все понадобится. Когда было уже очень много раненых, тяжелых мы завозили в госпиталь. А средних, таких, что можно было самим ухаживать, госпиталь нам отдавал и мы за ними ухаживали в бункере.

Трудно было следить за этими ранениями, потому что в бункере нет вентиляции воздуха, нет соответствующих условий. Раны начинали гнить, мы постоянно кололи антибиотиками, делали перевязки. Это все не останавливалось 24/7.

И самым страшным было то, что антибиотики кончались, все кончалось. Сама мысль о том, что ваши запасы никто не пополнит, угнетала. Трудно было отдавать себе отчет, что эвакуации этих ребят не будет. Никто не приедет, не заберет их в лучшие условия. Никто ничего лучше им сейчас дать не может. И все, что у них есть – это вы и то, что у вас есть. Но запасы медикаментов таяли все больше, больше и больше. Как снег на солнце. И ты понимаешь, что настанет тот день, когда кто-нибудь из них придет, а ты скажешь ему "извините, но у нас нет ничего". Это было самое страшное – сказать ребятам, что у нас нет ни бинтов, ни антибиотиков просто ничего. Этого я боялась.

Была ли хоть какая-нибудь возможность, чтобы вам подвезли самые необходимые медикаменты?

Нам никто ничего не подвозил. То есть, все, что у нас было в бункере – это то, что мы успели с собой забрать с позиций и то, что мы смогли взять из города, из аптек. Госпиталь также два-три раза переезжал и каждый раз они пытались все с собой забрать. Какую-то часть все равно оставляли, потому что ехать нужно было очень быстро. И у них тоже запасы сходили на нет.

Ребят сначала санавиация забирала на Днепр. Но потом один вертолет подбили и на том вся эвакуация или поставка каких-либо лекарств закончились. Надо было рассчитывать только на то, что у нас есть. С самого начала еще делились с госпиталем, потому что понимали, что им будет нужно. А потом уже оставляли себе. Потом госпиталь большую часть раненых отдавал нам – легких, средних, тех, чье состояние уже было стабилизировано и им просто нужно было делать перевязки. Медучреждение также не было резиновым, а количество ранений ежедневно увеличивалось и увеличивалось. Поэтому мы забирали более легких раненых на себя.

Личный архив Марьяны Мамоновой

Сколько военных приходилось одновременно лечить?

За день приходили более 60 раненых, мы их каждый день осматривали. Вставали с 8-9 утра и весь день осматривали их до 23 ночи.

"Просила своих расстрелять, но не разрешить, чтобы меня взяли в плен"

Верили, что выберетесь оттуда?

Верили. Потому что было желание выжить и победить. То, что мы можем там остаться, даже такого не рассматривали. Надеялись, что какие-то бригады нам окажут помощь. А того, что попадем в плен или останемся одни, никогда не представляли.

Можете рассказать о плене? Как обращались с вами, считались ли с тем, что вы женщина, тем более беременная?

О плене мы ничего не знали. Я никогда не рассматривала собственную сдачу в плен и сдачу своего подразделения, которое было у меня в подчинении, как начальника медицинской службы. Для меня такой факт – это было из раздела фантастики и величайший страх моей жизни. Когда еще на ротации ездила, или когда началась полномасштабная война, я всегда повторяла, что чего больше всего боюсь – это попасть в плен. Когда началась полномасштабная война, я своим ребятам говорила: будете видеть, что меня загребают в плен – расстреляйте. Поверьте, сделаете для меня лучше, чем если бы меня забрали. К тому времени мы уже знали о жестоком отношении кадыровцев, русских и других к женщинам из Мариуполя, а еще больше к женщинам-военным. Мне кажется, вы меня понимаете. Когда в таких условиях приходят и говорят "сдавайся в плен" вы скажете, "да вы что, застрелюсь".

А как именно вас взяли в плен?

Нам сказали, что нужно уехать на одну из боевых позиций и усилить ее. Одно из подразделений несло большие потери, большие санитарные безвозвратные потери, людей мало, обороняться было нечем. Поэтому нам сказали выехать на одну из позиций забирать раненых. Это было 2 часа ночи. Проехав 20 минут, машина остановилась, хоть по дороге нас обстреливали и бросали фосфор – ну все, как на войне. После этого мы услышали русский язык. Там было не удивительно, потому что многие воины разговаривали на русском. Но в какой-то момент открывается тент автомобиля, на нас нацеливают автоматы и светят прожектором в глаза. Сказали, чтобы мы медленно поднялись и подняли руки вверх. Мы поняли в чем дело – военные были с белыми повязками, а именно с такими маркировками русские военные – кадыровцы, чеченцы. Нас обыскали, забрали все личные вещи, выстроили в одну линию и сказали, что мы военнопленные Российской Федерации и "Донецкой народной республики". Тогда уже мы поняли, бежать и идти некуда, и из всех ребят, которые есть возле вас, никто не защитит, потому что защищать нечем.

В плену над вами совершали психологическое насилие?

Каждый день было. Нам говорили, что мы никому не нужны, нас никто не заберет. Я в это не верила, знала, что есть люди, которые меня ждут, и я им нужна.

Вы уже к тому времени были беременны?

Как раз недавно перед пленом узнала, что беременна.

Какими были условия содержания, считались с вашим состоянием?

Ко мне относились, как и ко всем, и условия содержания были одинаковыми. Представитель Красного креста однажды был: привез туалетную бумагу и собрал список женщин. После чего скрылся в неизвестном направлении. А уже с начала августа по сентябрь я была в донецкой больнице, в 5-м родильном отделении. Вот уже там ко мне хорошо относились, как к будущей маме. Приходившие девушки и мамы принесли детские вещи, поскольку у меня ничего не было, волонтеры принесли вещи на первый период для мамы и ребенка. Я хотела там это оставить, но они сказали, что именно мне принесли и просили все-таки взять. Кормили, как и всех девушек, которые там были. Меня, правда, все время охраняли конвоиры, которые были со мной в одной палате, одна я не была. Я их спрашивала, "куда смогу сбежать на 9 месяце беременности да еще и в Донецке", но они не уходили.

А до 8 месяца сидела в тюрьме в одинаковых со всеми условиями. Привилегий не было. Только, возможно, немного больше выводили гулять на свежий воздух, потому что я получила сильные отеки. Приехала врач из Донецка и сказала начальнику колонии, чтобы мне полностью не закрывали камеру, а на цепочку. Это была единственная привилегия для меня.

"Не стоит связываться с русскими, их языком и культурой"

Вы волновались, как ваш ребенок развивается? Ведь во время беременности нужно много анализов и обследований, а вы ничего этого не делали. Вы как медик понимали состояние своего организма?

Конечно, волновалась. Есть разные риски и заболевания. Тем более, учитывая, как проходила вся моя беременность: в пик самой войны, с использованием всех возможных видов оружия, а еще плюс стресс, недосыпание, недоедание, пережитый величайший страх в жизни, попадание в тюрьму. Мне, когда делали УЗИ, говорили, что очень маленький ребенок. Я за это очень переживала. И правильно вы подметили, я не сдавала анализы, ничего. А только приехала в Украину и сразу родила.

Но ведь родилась здоровая девочка…

25 числа ей будет 11 месяцев. Зовут Анна. Постоянно говорит "мама", хотя у нее есть еще и папа (смеется). Может, потому, что проводит со мной очень много времени. Она хорошо себя чувствует, ее наблюдает педиатр.

Личный архив Марьяны Мамоновой

Что вас держало все это время и не давало потерять силы, упасть духом?

Мой еще нерожденный ребенок и желание вернуться домой – туда, где вас любят, ждут и где вы свободный человек, а не военнопленный. Держало желание жить и родить в свободной и независимой Украине.

Поделитесь, как видите будущее Украины после победы?

После больших разрушений приходит большое строительство. Я уверена, что мой ребенок будет жить в большой красивой и процветающей стране, которая поборет агрессора, который нам причинил много страданий.

Личный архив Марьяны Мамоновой

Что нам нужно будет сделать после победы в первую очередь? А чего не следует делать и повторять вообще никогда?

Не стоит связываться с россиянами – это точно. И всем, что их касается: языком, культурой. Потому что люди отдали самое ценное, что имели, свою жизнь, для того, чтобы это все искоренить. У войны много проблем, а после войны будет еще больше. Поэтому нам просто нужно набраться силы и терпения и желания помогать друг другу, потому что живя в таком великом и сильном государстве, тут не могут быть слабые люди.

Справка. Материал создан в рамках спецпроекта "Цена Свободы", который выходит на всех платформах Еспресо и посвящен Дню Независимости. В спецпроекте мы анализируем разные аспекты пути Украины, от провозглашения Независимости к настоящему, рассматриваем будущие перспективы и сценарии развития после победы, показываем лицо независимой Украины и рассказываем о цене, которую приходится платить нашей стране за свободу и независимость.