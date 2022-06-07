Об этом спикер украинского парламента заявил в эфире французского телеканала BFMTV.

Отвечая на вопрос о своем отношении к тому, что президент Франции Эммануэль Макрон уже во второй раз призвал "не унижать Россию", учитывая возможность будущих переговоров по достижению мира, Стефанчук отметил: "Я считаю, что хуже унижать Россию, чем это делает ее руководство, это очень сложно. Очень сложно унизить народ своей страны, чем это делает Владимир Путин. Очень сложно так унизить в историческом контексте свое государство, как это сделал президент России".

"Мы хотим мира, как никто другой, потому что гибнут наши солдаты, гибнут наши граждане. Мы не обстреливаем российскую федерацию, она обстреливает Украину. Поэтому действительно достаточно унижать российский народ со стороны президента России Владимира Путина и его окружения", — сказал Глава государства. ВР.

3 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россию не нужно унижать, чтобы после завершения войны можно было вывести ее из изоляции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb