"Хуже Скабеевой и Соловьева". Арахамия обвинил CNN, Bloomberg и WSJ в публикации фейков о вторжении РФ

В эфире токшоу "Право на власть", как сообщает nv.ua , Арахамия сравнил часть американских СМИ с российскими пропагандистами. Политик считает, что через несколько недель "фаза паники исчезнет".

"Я думаю, когда через две-три недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Это мы должны изучить, поэтому что это элементы гибридной войны", - заявил Арахамия.

Политик считает, что "идут попытки заключить новый договор коллективной безопасности", а Украина является лишь площадкой для переговоров.

Арахамия также отметил, что публикация информации об угрозе вторжения российской армии "обходится стране 2-3 млрд долларов в месяц".

"Эта истерия стоит сейчас стране 2-3 млрд долларов ежемесячно. Мы не можем одалживать на зарубежных рынках, потому что там просто безумные ставки. Многие экспортеры отказываются. Мы считаем ежедневно потери экономики и затем через МИД распространяем эту информацию партнерам, потому что они должны понимать. Когда кто-то решает переместить посольство во Львов, они должны понимать, что такая новость будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов", - заявил политик.