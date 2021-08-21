Хуже, чем в Албании. Уровень вакцинации в Украине является самым низким среди стран Европы

Об этом свидетельствуют свежие показатели оксфордского проекта Our World in Data, где в режиме реального времени собирается, тщательно анализируется и отображается с помощью разнообразной доступной в восприятии инфографики прививочная статистика со всего мира, передает Еспресо.TV .



По крайней мере одну дозу вакцины успели получить:



в Украине - 11,5% жителей,



в Молдове - 14,1%,



в Болгарии - 15,7%,



в Боснии и Герцеговине - 17,3%,



в Албании - 26,6%.



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В Западной и Северной Европе таких уже 60-70% населения.



Западные соседи Украины:



Польша - 50,1%,



Словакия - 42,9%,



Венгрия - 58,9%,



Румыния - 26,8%.



Государственная статистика Беларуси сообщает о 28,41% привитых по первому разу, но эксперты сомневаются в достоверности этих данных.



В общемировом измерении одну дозу вакцины уже получило 32,3% населения, а 24,3% полностью вакцинированы.



Первенство по вакцинации и в дальнейшем удерживают богатые углеводородами арабские страны и передовые государства Атлантики.

Согласно решению Минобразования Украины школы с вакцинированными учителями могут выиграть новые компьютеры .

Сейчас же полностью (первой и второй дозами) привито не более 35% учителей.

В тех учебных заведениях, где не будет 80% прививок среди педагогов, с 1 сентября обучение будет проходить онлайн или смешано.



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