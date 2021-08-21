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Хуже, чем в Албании. Уровень вакцинации в Украине является самым низким среди стран Европы

21 августа, 2021 суббота
11:26
Новости

Охват населения Украины противокоронавирусными прививками до сих пор держится на уровне наименее развитых стран Африки и Латинской Америки

Об этом свидетельствуют свежие показатели оксфордского проекта Our World in Data, где в режиме реального времени собирается, тщательно анализируется и отображается с помощью разнообразной доступной в восприятии инфографики прививочная статистика со всего мира, передает Еспресо.TV .

По крайней мере одну дозу вакцины успели получить:

в Украине - 11,5% жителей,

в Молдове - 14,1%,

в Болгарии - 15,7%,

в Боснии и Герцеговине - 17,3%,

в Албании - 26,6%.

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В Западной и Северной Европе таких уже 60-70% населения.

Западные соседи Украины:

Польша - 50,1%,

Словакия - 42,9%,

Венгрия - 58,9%,

Румыния - 26,8%.

Государственная статистика Беларуси сообщает о 28,41% привитых по первому разу, но эксперты сомневаются в достоверности этих данных.

В общемировом измерении одну дозу вакцины уже получило 32,3% населения, а 24,3% полностью вакцинированы.

Первенство по вакцинации и в дальнейшем удерживают богатые углеводородами арабские страны и передовые государства Атлантики.


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