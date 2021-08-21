Хуже, чем в Албании. Уровень вакцинации в Украине является самым низким среди стран Европы
Охват населения Украины противокоронавирусными прививками до сих пор держится на уровне наименее развитых стран Африки и Латинской Америки
Об этом свидетельствуют свежие показатели оксфордского проекта Our World in Data, где в режиме реального времени собирается, тщательно анализируется и отображается с помощью разнообразной доступной в восприятии инфографики прививочная статистика со всего мира, передает Еспресо.TV .
По крайней мере одну дозу вакцины успели получить:
в Украине - 11,5% жителей,
в Молдове - 14,1%,
в Болгарии - 15,7%,
в Боснии и Герцеговине - 17,3%,
в Албании - 26,6%.
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В Западной и Северной Европе таких уже 60-70% населения.
Западные соседи Украины:
Польша - 50,1%,
Словакия - 42,9%,
Венгрия - 58,9%,
Румыния - 26,8%.
Государственная статистика Беларуси сообщает о 28,41% привитых по первому разу, но эксперты сомневаются в достоверности этих данных.
В общемировом измерении одну дозу вакцины уже получило 32,3% населения, а 24,3% полностью вакцинированы.
Первенство по вакцинации и в дальнейшем удерживают богатые углеводородами арабские страны и передовые государства Атлантики.
- Согласно решению Минобразования Украины школы с вакцинированными учителями могут выиграть новые компьютеры .
- Сейчас же полностью (первой и второй дозами) привито не более 35% учителей.
- В тех учебных заведениях, где не будет 80% прививок среди педагогов, с 1 сентября обучение будет проходить онлайн или смешано.
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