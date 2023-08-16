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Хунта в Нигере заявила об открытости к переговорам

16 августа, 2023 среда
07:53
Мир

В Нигере хунта сообщила, что открыта для переговоров по урегулированию регионального кризиса, вызванного военным переворотом в прошлом месяце

Об этом передает Reuters.

"Мы находимся в процессе перехода. Мы объяснили все нюансы, подтвердили нашу готовность оставаться открытыми и говорить со всеми сторонами, но мы настаивали на необходимости независимости страны", - сказал Али Махамане Ламин Зейне, которого на прошлой неделе мятежники назначили премьер-министром.

Подобное заявление хунты прозвучало 15 августа после того, как США и РФ призвали к мирному разрешению ситуации.

Так, президент России Владимир Путин поговорил с военным лидером Мали о недавнем перевороте в соседнем Нигере, который, вероятно, вызывает беспокойство среди западных правительств, опасающихся роста российского влияния в регионе Сахель в Западной Африке, пишет издание.

Путин "подчеркнул важность мирного разрешения ситуации для более стабильной ситуации в Сахеле", заявил временный президент Мали Ассими Гойта.

В свою очередь представитель Пентагона Сабрина Сингх отметила, что администрация президента США Джо Байдена отдана дипломатическому решению, и сказала, что Нигер является партнером, которого не хочется терять. Тем не менее, она отказалась назвать события в Нигере государственным переворотом, но отметила, что это "безусловно выглядит как попытка государственного переворота".

Перед этим западные государства и демократические африканские правительства призвали лидеров переворота восстановить в должности свергнутого президента Мохаммеда Базума, которого мятежники содержали под стражей с 26 июля. Впрочем, хунта отказалась от таких шагов и раньше отвергала попытки переговоров.

Что известно о госперевороте в Нигере

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец властям из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.

Украина осудила государственный переворот в Республике Нигер. В МИДе категорически отвергли любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после государственного переворота при поддержке возглавляемого им подразделения президентской гвардии.

Впоследствии Совет Безопасности ООН решительно осудил попытки неконституционного изменения законного правительства Республики Нигер. Ее члены призвали к освобождению президента Мохаммеда Базума: "Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации".

30 июля в городе Ниамей, столице Нигера, поклонники хунты прошли маршем по улицам - они размахивали российскими флагами, скандировали имя Путина и напали на посольство Франции.

2 августа Италия эвакуировала из Нигера 87 человек. Среди них – 36 итальянцев, 21 гражданин США, четверо болгар, двое австрийцев и по одному гражданину Великобритании, Нигера, Венгрии, Сенегала и Нигерии. На следующий день США заявили, что частично эвакуируют часть сотрудников и их семей из своего посольства в стране. Однако посольство США открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам США. Также 3 августа президент США Джо Байден призвал хунту в Нигере освободить демократически избранного президента страны Мохаммеда Базума и его семью, удерживаемых после государственного переворота.

Впоследствии президент Нигера Мохамед Базум, которого после госпереворота удерживает хунта, призвал международную совместную помощь восстановить конституционный порядок в стране.

5 августа стало известно, что страны Африки и организации Экономического сообщества западных стран Африки (ECOWAS) угрожают осуществить интервенцию в Нигер, если местная хунта не вернет к власти законного президента Мохаммеда Базума. В тот же день сообщили, что правительство Соединенных Штатов приостанавливает некоторые программы иностранной помощи в пользу властей Нигера. Эта временная мера не влияет на все иностранные программы помощи США в Нигере.

Позже, 6 августа, сообщалось, что военная хунта в Нигере обратилась к вагнеровцам за помощью из-за приближения крайнего срока для увольнения свергнутого президента страны.

Также на следующий день хунта частично закрыла воздушное пространство страны, предупредив о нападении "иностранного государства", поскольку в воскресенье истек крайний срок для восстановления в должности свергнутого президента Мохамеда Базума.

Затем мятежники Нигера отказали Виктории Нуланд, исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США, во встрече со свергнутым президентом и отвергли призывы восстановить демократию после переворота. Однако государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен предупредил лидеров военного переворота в Нигере об ответственности за безопасность Мохаммеда Базума.

Впоследствии Европейский Союз призвал военную хунту освободить свергнутого президента страны и его семью.

Уже 13 августа глава военного переворота в Нигере Абдурахаман Чиани заявил о готовности к переговорам с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ECOWAS).

Африка
военный переворот
Военные новости
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