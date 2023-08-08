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Хунта в Нигере отказала США во встрече с свергнутым президентом

8 августа, 2023 вторник
07:04
Мир

Лидеры хунты в Нигере отказали высокопоставленному чиновнику США во встрече с свергнутым президентом этой западноафриканской страны и отвергли ее призывы восстановить демократию после переворота

Об этом сообщило издание The Guardian.

Виктория Нуланд, исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США, описала "откровенные и тяжелые" переговоры во время двухчасовой встречи в столице Нигера Ниамеи в понедельник, когда командиры повстанцев снова отказались подвергнуться международному давлению и отступить.

Отмечается, что Нуланд сообщила журналистам, что она встретилась с офицерами, в том числе с бригадным генералом Муссой Салау Барму, назначенным новым начальником военного штаба. Но хунта не удовлетворила ее просьбу встретиться с самопровозглашенным новым лидером Нигера, генералом Абдурахаманом Тиани, или с находящимся под домашним арестом задержанным избранным президентом Мохамедом Базумом и утверждающим, что его держат в заложниках.

"Эти разговоры были чрезвычайно откровенны и порой достаточно сложны", - сказала Нуланд журналистам по телефону, готовясь к отлету из Ниамея.

Ее комментарии появились в то время, когда западноафриканский блок ЭКОВАС готовится к встрече в четверг после того, как лидеры переворота проигнорировали крайний срок, установленный для восстановления Базума – шаг, который, как предупреждал блок, может привести к санкционированию военного вмешательства.

Нуланд назвала мятежных офицеров невосприимчивыми к призывам США вернуть страну в гражданское правление.

"Это был первый разговор, в котором Соединенные Штаты предлагали свои хорошие услуги, если есть желание со стороны людей, несущих за это ответственность, вернуться в конституционный порядок, - сказала она. "Я бы не сказала, что мы каким-то образом приняли эту предложение".

Она также предупредила о последствиях для отношений Нигера с США, если хунта не восстановит Базум или пойдет по пути соседнего Мали, вызвав российских наемников "Вагнера".

"Я надеюсь, что они будут держать дверь открытой для дипломатии. Мы сделали такое предложение. Увидим", - сказала она.

По ее словам, Барму хорошо знаком с сотрудничеством с Соединенными Штатами из-за своего прошлого участия в спецподразделениях.

"Люди, совершившие эти действия здесь, очень хорошо понимают риски для своего суверенитета, когда приглашают Вагнера", - сказала Нуланд.

Что известно о госперевороте в Нигере

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец властям из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.

Украина осудила государственный переворот в Республике Нигер. В МИДе категорически отвергли любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после государственного переворота при поддержке возглавляемого им подразделения президентской гвардии.

Совет Безопасности ООН решительно осудил попытки неконституционного изменения законного правительства Республики Нигер. Члены Совета безопасности призвали к увольнению президента Мохаммеда Базума.

"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - говорится в заявлении Совбеза.

30 июля в городе Ниамей, столице Нигера, поклонники хунты прошли маршем по улицам столицы Ниамея - они размахивали российскими флагами, скандировали имя Путина и напали на посольство Франции.

2 августа Италия эвакуировала из Нигера 87 человек. Среди них – 36 итальянцев, 21 гражданин США, четверо болгар, двое австрийцев и по одному гражданину Великобритании, Нигера, Венгрии, Сенегала и Нигерии. На следующий день США заявили , что частично эвакуируют часть сотрудников и их семей из своего посольства в стране. Однако посольство США открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам США. Также 3 августа президент США Джо Байден призвал хунту в Нигере уволить демократически избранного президента страны Мохаммеда Базума и его семью, удерживаемых после государственного переворота.

Президент Нигера Мохамед Базум, которого после госпереворота удерживает хунта, призвал международную совместную помощь восстановить конституционный порядок в стране.

5 августа стало известно, что страны Африки и организации Экономического сообщества западных стран Африки (ECOWAS) угрожают осуществить интервенцию в Нигер, если местная хунта не вернет к власти законного президента Мохаммеда Базума. В тот же день сообщили, что правительство Соединенных Штатов приостанавливает некоторые программы иностранной помощи в пользу властей Нигера. Эта временная мера не влияет на все иностранные программы помощи США в Нигере.

Позже, 6 августа, сообщалось , что военная хунта в Нигере обратилась к вагнеровцам за помощью из-за приближения крайнего срока для увольнения свергнутого президента страны.

Также 7 августа сообщалось, что хунта Нигера частично закрыла воздушное пространство страны , предупредив о нападении "иностранного государства", поскольку в воскресенье истек крайний срок для восстановления в должности свергнутого президента Мохаммеда Базума.

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