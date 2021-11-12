Хунта Мьянмы арестовала американского журналиста Фенстера на 11 лет

Об этом сообщает The Guardian .



Хунта Мьянмы, управляющая страной после военного переворота, приговорила американского журналиста Дэнни Фенстера к 11 годам заключения.



Правительство США назвало это решение "глубоко несправедливым" и требует немедленно отпустить журналиста.



Дэнни Фенстера, который был главным редактором интернет-журнала Frontier Myanmar, обвиняют в подстрекательстве несогласия с армией, незаконной организации и нарушении иммиграционных законов. Позже в список добавили терроризм.



Фенстер стал первым западным журналистом, которого посадили в тюрьму после перехода власти в военные силы Мьянмы. В феврале 2021 г. после избрания нового правления во главе с лауреаткой Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи на демократических выборах вооруженные силы устроили военный переворот.



Действия армии вызвали массовые протесты. С начала гражданской войны хунта Мьянмы арестовала десятки критически настроенных журналистов и убила более 1,200 протестующих.



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