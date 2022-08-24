Худший сценарий войны позади, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что "худший сценарий" войны уже позади
Об этом он рассказал в комментарии CNN.
"Мы находимся на стадии стабилизации всего поля боя или линий фронта посредством небольшого перемещения подразделений, и мы провели там немало хороших средств сдерживания", - сказал министр.
Резников считает, что Украина стоит на пороге "нового этапа" войны, начав свою контрнаступательную кампанию в другом направлении. Министр назвал "синдром усталости" в международном обществе одной из главных угроз в борьбе с Россией.
"Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, и нам нужно работать с этой угрозой. Нам нужно разговаривать, общаться, просить людей, не уставайте от этого. Потому что это очень, очень опасно для нас", - сказал он.
- 23 августа министр обороны Украины Алексей Резников предложил выставить в Гааге захваченный украинской армией российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" как напоминание о сбитии пассажирского самолета рейса МН17 над Донецкой областью летом 2014 года.
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