Худший пример империализма и крайнего русского национализма: глава УГКЦ Святослав отреагировал на обращение Папы к молодежи из РФ
Слова Папы о "великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, страны великой культуры и великой гуманности" - худший пример империализма и крайнего русского национализма
Об этом говорится в заявлении Председателя УГКЦ Блаженнейшего Святослава по поводу дискуссии вокруг некоторых высказываний Папы Франциска на встрече с католической молодежью России
Глава УГКЦ отметил, что узнал слова Папы "с большой болью и беспокойством".
"Мы надеемся, что эти слова Святейшего Отца были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России. Однако разделяем большую боль, вызванную ими не только среди епископата, духовенства, монашества и верных нашей Церкви, но и других конфессий и религиозных организаций. В то же время осознаем и то глубокое разочарование в обществе, которое они повлекли за собой", - написал Блаженнейший Святослав.
Он добавил, что слова о "великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, страны великой культуры и великой гуманности" - худший пример империализма и крайнего русского национализма.
"Существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который сегодня стал причиной войны в Украине — войны, которая ежедневно приносит смерть и разрушение для нашего народа. Примеры, приведенные Святейшим Отцом, действительно противоречат его науке о мире, ведь он всегда осуждал любую форму проявления империализма в современном мире и предупреждал об опасности крайнего национализма, отмечая, что именно он является причиной "третьей мировой войны по частям". Как Церковь, мы хотим заявить, что в контексте агрессии России против Украины подобны высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора, хотя должны категорически осуждать такой способ "быть русскими", - подчеркнул руководитель церкви.
Он предложил, чтобы во избежание любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных Святейшему Отцу, предоставить от Святого Престола объяснение этой ситуации.
"УГКЦ вместе со всеми гражданами нашего государства осуждает идеологию русского мира и весь криминальный способ "быть русскими". Надеемся, Святейший Отец услышит наш голос. Через несколько дней епископы нашей Церкви объединятся в Риме для ежегодного Синода Украинской Греко-Католической Церкви. сможем встретить Его Святейшество и лично донести до него сомнения и боль украинского народа, доверяя его родительской заботе о нем", - отметил Блаженнейший Святослав.
- Напомним, Папа Франциск 25 августа 2023 года пообщался онлайн с католической молодежью России в рамках Х Всероссийской встречи в Санкт-Петербурге. Папа назвал россиян "потомками большой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что Папа продвигает нарративы о "великодержавности РФ".
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