Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У россиян варварская идеология, которая все уничтожает. Задачей россиян является уничтожить детей, взрослых, любую украинскую идентичность. Если ребенок растет в Украине, то лучше они его убьют, чем позволят ребенку вырасти и стать украинцем. Нам нужно привыкнуть к правильному пониманию понятия "россияне", "Россия". Мы часто называем их "фашистами", "орками", но нужно называть вещи своими именами - это "россияне", и хуже этого слова мы уже не придумаем", - подчеркнул Кулеба.

Экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка также добавил, что россияне пришли убивать, насиловать и уничтожать нас, для них нет ничего святого.

"Они уничтожали нас последние 100 лет, и это сейчас продолжается. Но украинская ДНК прорастает и продолжает работать. Россияне дошли уже до предела, что надо уничтожать нас под корень", - отметил Кулеба.