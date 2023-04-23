Худшего слова, чем "россияне", сейчас нет, - экс-уполномоченный президента по правам ребенка Кулеба
Экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка, основатель Фонда "Save Ukraine" Николай Кулеба считает, что у россиян есть задача уничтожить украинскую идентичность
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"У россиян варварская идеология, которая все уничтожает. Задачей россиян является уничтожить детей, взрослых, любую украинскую идентичность. Если ребенок растет в Украине, то лучше они его убьют, чем позволят ребенку вырасти и стать украинцем. Нам нужно привыкнуть к правильному пониманию понятия "россияне", "Россия". Мы часто называем их "фашистами", "орками", но нужно называть вещи своими именами - это "россияне", и хуже этого слова мы уже не придумаем", - подчеркнул Кулеба.
Экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка также добавил, что россияне пришли убивать, насиловать и уничтожать нас, для них нет ничего святого.
"Они уничтожали нас последние 100 лет, и это сейчас продолжается. Но украинская ДНК прорастает и продолжает работать. Россияне дошли уже до предела, что надо уничтожать нас под корень", - отметил Кулеба.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что самое отвратительное российское преступление - это принудительная депортация украинских детей, речь может идти о десятках тысяч.
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- 1 марта юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская сообщила , что Российская Федерация с начала агрессии против Украины депортировала на свою территорию более 1,5 млн украинских детей.
- Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил , что РФ пытается решить главную проблему – демографическую, вывозя украинцев в самые отдаленные свои регионы.
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