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Худшего слова, чем "россияне", сейчас нет, - экс-уполномоченный президента по правам ребенка Кулеба

23 апреля, 2023 воскресенье
08:05
Война с Россией Николай Кулеба

Экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка, основатель Фонда "Save Ukraine" Николай Кулеба считает, что у россиян есть задача уничтожить украинскую идентичность

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У россиян варварская идеология, которая все уничтожает. Задачей россиян является уничтожить детей, взрослых, любую украинскую идентичность. Если ребенок растет в Украине, то лучше они его убьют, чем позволят ребенку вырасти и стать украинцем. Нам нужно привыкнуть к правильному пониманию понятия "россияне", "Россия". Мы часто называем их "фашистами", "орками", но нужно называть вещи своими именами - это "россияне", и хуже этого слова мы уже не придумаем", - подчеркнул Кулеба.

Экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка также добавил, что россияне пришли убивать, насиловать и уничтожать нас, для них нет ничего святого.

"Они уничтожали нас последние 100 лет, и это сейчас продолжается. Но украинская ДНК прорастает и продолжает работать. Россияне дошли уже до предела, что надо уничтожать нас под корень", - отметил Кулеба.

  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что самое отвратительное российское преступление - это принудительная депортация украинских детей, речь может идти о десятках тысяч.
  • Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук обратилась к российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и российскому уполномоченному по правам детей Марии Львовской-Беловой с просьбой предоставить списки украинских сирот, которые находятся на оккупированных территориях и депортированы в РФ .
  • 1 марта юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская сообщила , что Российская Федерация с начала агрессии против Украины депортировала на свою территорию более 1,5 млн украинских детей.
  • Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил , что РФ пытается решить главную проблему – демографическую, вывозя украинцев в самые отдаленные свои регионы.
Новости
Украина
геноцид украинцев
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