Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Дружковке сегодня не было прилетов. К сожалению, Славянск и Константиновку постоянно обстреливают. Худшая ситуация в Бахмуте Донецкой области. В Бахмуте уже идут бои в пригороде", - отметил Довбня.

Депутат Дружковского городского совета добавил, что ездил на передовую и видел ситуацию.

"Могу сказать, что ребята настроены стоять стеной за Бахмут, конечно, врага они не пропустят, но нужна помощь", - подчеркнул Довбня.

За 20 сентября противник нанес 8 ракетных и 35 авиационных ударов , а также совершил более 120 обстрелов из РСЗО по объектам Украины. Украинские бойцы отбили атаки врага в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Зайцево, Марьинка, Новомихайловка и других

С начала суток, 21 сентября, российские войска нанесли 5 ракетных и 11 авиаударов, а также 17 обстрелов с РСЗО, пострадали более 30 населенных пунктов

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