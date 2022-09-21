Худшая ситуация в Бахмуте, идут бои в пригороде, - депутат Дружковского горсовета Довбня
Депутат Дружковского городского совета Николай Довбня отметил, что враг пытается зайти в Бахмут, но украинские защитники решительно настроены дать отпор
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"В Дружковке сегодня не было прилетов. К сожалению, Славянск и Константиновку постоянно обстреливают. Худшая ситуация в Бахмуте Донецкой области. В Бахмуте уже идут бои в пригороде", - отметил Довбня.
Депутат Дружковского городского совета добавил, что ездил на передовую и видел ситуацию.
"Могу сказать, что ребята настроены стоять стеной за Бахмут, конечно, врага они не пропустят, но нужна помощь", - подчеркнул Довбня.
- За 20 сентября противник нанес 8 ракетных и 35 авиационных ударов , а также совершил более 120 обстрелов из РСЗО по объектам Украины. Украинские бойцы отбили атаки врага в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Зайцево, Марьинка, Новомихайловка и других
- С начала суток, 21 сентября, российские войска нанесли 5 ракетных и 11 авиаударов, а также 17 обстрелов с РСЗО, пострадали более 30 населенных пунктов
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