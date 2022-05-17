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Художник, спасший более 10 жизней: боец Нацгвардии Шаман останавливал кровотечения собратьям под обстрелами в Попасной

17 мая, 2022 вторник
17:12
война с Россией

Боец Нацгвардии, художник с позывным Шаман под непрерывными вражескими обстрелами в Попасной останавливал кровотечения, бинтовал раны и эвакуировал раненых собратьев

Об этом пишет на своей официальной странице Нацгвардия Украины.

"Мы были на командно-наблюдательном пункте, когда на крышу упал ВОГ-25. Наша группа сразу отреагировала и переместилась, но один парень получил ранение. Плотность огня была такова, что нормально забинтовали ногу только через час, когда нам удалось найти более-менее безопасное место", – рассказывает его собрат с позывным Тесла.

По его словам, эвакуация стала очень сложной задачей вне обычных человеческих возможностей из-за постоянной работы вражеских самолетов, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, танков и минометов.

"Человек, не имеющий медицинского образования, и впервые видящий столько крови, спас более десяти жизней", – добавляет военный и рассказывает о том, как Шаман спасал побратима, которому снаряд раздробил кость ноги: остановил кровотечение, наложил шину, забинтовал раненого так , что тот смог преодолеть около 800 метров и спастись. Другому остановил кровотечение из раненой обломком шеи.

Как отмечают в Нацгвардии, за сутки группе, в которой был Шаман, удалось спасти жизнь 18-ти побратимам.

  • 8 мая украинские военные отошли от Попасной на более крепкие позиции.

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