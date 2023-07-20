Художник Рутковски обеспокоен использованием его имени в генеративном ИИ
Цифровой художник польского происхождения Грег Рутковски заявил, что его имя использовалось в качестве подсказки в генеративных ИИ более 400 тыс. раз менее чем за год
Об этом информирует BBC .
Генеративные ИИ сайты, такие как Midjourney, Dall.E, NightCafe и Stable Diffusion, могут создавать новые произведения искусства по подсказкам пользователей в считанные секунды, используя миллиарды изображений из Интернета.
"В первый месяц, когда я открыл для себя это, понял, что это явно повлияет на мою карьеру, и я не смогу распознать и найти свои собственные работы в Интернете. Результаты будут связаны с моим именем, но это не будет моим имиджем. Они не будут созданы мной. Поэтому это добавит путаницы людям, которые открывают для себя мои работы", - рассказал художник и добавил, что его имя используется без согласия.
Работы Грега использовались в играх Dungeons and Dragons и Magic: The Gathering. Художник обеспокоен своей будущей работой из-за того, что его имя использовалось в качестве подсказки в инструментах ИИ больше раз, чем Пабло Пикассо и Леонардо да Винчи.
"Все, над чем мы работали столько лет, было так легко украдено у нас с помощью искусственного интеллекта. Очень трудно сказать, изменит ли это всю индустрию до такой степени, что художники-люди устареют. Я думаю, что моя работа и будущее находятся под огромным вопросом", - добавил Грег Рутковски.
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