Художник Майкл Хейзер около 50 лет создавал мегаскульптуру "Город" в Неваде. Теперь ее откроют для зрителей
Майкл Хейзер начал строить "Город" 50 лет назад. Приблизительная стоимость мегаскульптуры 40 миллионов долларов. Автор разместил свой художественный комплекс в отдаленной долине Невады, теперь туда смогут попасть посетители
Об этом пишет The New York Times.
Издание сообщает, что арткомплекс состоит из курганов, дорог, гор и впадин, подобных высохшим озерам. Объекты разбросаны в непонятном порядке и в разных направлениях.
"Теперь, спустя полвека после того, как Хейзер воткнул свою первую лопату в землю, "Город" наконец-то открывается для посетителей. Это стало версией древней Атлантиды", - говорится в сообщении.
В комплексе нет единой определенной точки зрения, карты, старта и финиша. Сообщается, что Art-world Atlantis вскоре будет принимать бронирование для посещения. Несмотря на это, его создатель до сих пор не считает "Город" завершенным.
Корреспондент отмечает, что "Город" трудно описать, когда вы попадете в него. Один из двух больших монументов, "Комплекс один", самый первый сегмент "Города", построенный Хейзером, может напомнить огромный масштаб алтарь. Другой монумент под названием "45°, 90°, 180°" состоит из бетонной площади, поддерживающей несколько рядов огромных треугольников и прямоугольников.
Это "демократическое искусство, искусство во веки",- описывает его Хейзер. "Я здесь не для того, чтобы рассказывать людям, что это все значит. Вы можете это понять сами".
Хейзер родился в Беркли, Калифорния. Он был безнадежным студентом, исключением в семье выдающихся инженеров и ученых. Его отец вырос в Лавлоке, штат Невада, и стал археологом в Калифорнийском университете в Беркли. После того, как Хейзер построил "Комплекс один", его отец написал ему одобрительное письмо.
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