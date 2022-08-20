Об этом пишет The New York Times.

Издание сообщает, что арткомплекс состоит из курганов, дорог, гор и впадин, подобных высохшим озерам. Объекты разбросаны в непонятном порядке и в разных направлениях.

"Теперь, спустя полвека после того, как Хейзер воткнул свою первую лопату в землю, "Город" наконец-то открывается для посетителей. Это стало версией древней Атлантиды", - говорится в сообщении.

В комплексе нет единой определенной точки зрения, карты, старта и финиша. Сообщается, что Art-world Atlantis вскоре будет принимать бронирование для посещения. Несмотря на это, его создатель до сих пор не считает "Город" завершенным.

Корреспондент отмечает, что "Город" трудно описать, когда вы попадете в него. Один из двух больших монументов, "Комплекс один", самый первый сегмент "Города", построенный Хейзером, может напомнить огромный масштаб алтарь. Другой монумент под названием "45°, 90°, 180°" состоит из бетонной площади, поддерживающей несколько рядов огромных треугольников и прямоугольников.

Это "демократическое искусство, искусство во веки",- описывает его Хейзер. "Я здесь не для того, чтобы рассказывать людям, что это все значит. Вы можете это понять сами".

Хейзер родился в Беркли, Калифорния. Он был безнадежным студентом, исключением в семье выдающихся инженеров и ученых. Его отец вырос в Лавлоке, штат Невада, и стал археологом в Калифорнийском университете в Беркли. После того, как Хейзер построил "Комплекс один", его отец написал ему одобрительное письмо.

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