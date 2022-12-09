Художник Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Он отметил, что с помощью своего граффити, оставленного Бенкси на одном из разрушенных домов Ирпеня, художник смог привлечь внимание мирового сообщества к масштабам разрушений в городе.

"Художник Бенкси оставил на одном из разрушенных решистами домов в Ирпене свое граффити, таким образом привлек внимание мирового сообщества к масштабам разрушений Ирпеня и увековечив своим творчеством историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения", - написал Маркушин.

Также почетным гражданином Ирпеня стал руководитель регионального филиала Юго-Западной железной дороги Андрей Букин. Он координировал создание "Железного городка" и помогал с эвакуацией жителей города.

15 ноября появилось сообщение , что анонимный уличный художник, по прозвищу Бэнкси, из Британии подтвердил создание в Украине семи муралов. В частности, стенописи в Киеве, Ирпене и Бородянке.

Богдан-Олег Горобчук в статье для Эспрессо объяснил , что означают новые работы культового Бенкси, сделанные в Украине.

4 декабря стало известно, что полиция разработала механизм, который поможет уберечь граффити Бэнкси от вандализма.