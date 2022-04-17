Художник Александро Паломбо создал серию муралов Fuck Vladimir Putin

Об этом художник сообщает в своем инстаграмме.



Серия муралов, на которых Путин держит пистолет у виска, появилась недавно на стенах в Милане. Однако, вероятно, их уже убрали.



"Это произведение убрали за очень короткое время, очевидно, репрессивные и цензурные действия Владимира Путина также затрагивают Милана. Это не остановит нашу свободу слова и наше искусство как голос в поддержку украинского народа. Молчание делает нас соучастниками", - написал Паломбо.

Напомним, ривненский художник Константин Качановский создал патриотический мурал, на котором изображена украинка в национальном костюме со снайперской винтовкой на плече. Автор назвал свою работу "Красавица терпеть не будет".

Известно, что графическое произведение называется "Владимир Путин. Русская рулетка. Самоубийство царя".Александро Паломбо известен своими социальными и шутливыми работами. Он успел зарекомендовать себя в области дизайна и иллюстрации своим уникальным подходом к арту с юмором и сатирой.В своих работах он иронизирует над всемирноизвестными персонами мира политики, высокой моды и искусства. Одним из известных проектов художника является серия изображений, в которых он представил королевских особ в образе героев Симпсонов.