Художник Александро Паломбо создал серию муралов Fuck Vladimir Putin
Известный итальянский художник решил поддержать Украину, создав в нескольких местах серию стенописей с вождем России, стоящим с пистолетом у виска
Об этом художник сообщает в своем инстаграмме.
Серия муралов, на которых Путин держит пистолет у виска, появилась недавно на стенах в Милане. Однако, вероятно, их уже убрали.
"Это произведение убрали за очень короткое время, очевидно, репрессивные и цензурные действия Владимира Путина также затрагивают Милана. Это не остановит нашу свободу слова и наше искусство как голос в поддержку украинского народа. Молчание делает нас соучастниками", - написал Паломбо.
Известно, что графическое произведение называется "Владимир Путин. Русская рулетка. Самоубийство царя".
Александро Паломбо известен своими социальными и шутливыми работами. Он успел зарекомендовать себя в области дизайна и иллюстрации своим уникальным подходом к арту с юмором и сатирой.
В своих работах он иронизирует над всемирноизвестными персонами мира политики, высокой моды и искусства. Одним из известных проектов художника является серия изображений, в которых он представил королевских особ в образе героев Симпсонов.
- Напомним, ривненский художник Константин Качановский создал патриотический мурал, на котором изображена украинка в национальном костюме со снайперской винтовкой на плече. Автор назвал свою работу "Красавица терпеть не будет".
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