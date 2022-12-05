Хрюша и Степашка против ВСУ. Программа "КонЄц спЄцопЄрацИЇ" в 18:00

На Берлин уже не идут, но Лондон, Варшава и Вашингтон тоже покоя не дают. Больше о "пабеду", которая превратилась в "побег" для россиян, расскажет и покажет Анна-Ева Мельник в программе "Конец спецоперации".

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ВСУ развенчали мифы о "непобедимости России" и ее "второй армии мира". Каждый понедельник в 18:00 смотрите "КонЄц спЄцопЄрацИЇ". Это авторская программа Анны-Евы Мельник. В которой журналистка рассказывает о падении "русского мира" и реальной жизни на московских болотах.