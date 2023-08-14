Хрустящий, с сыром или грибами. Как вкусно приготовить картофель в духовке
Существует много блюд из картофеля. Большинство из них не отнимут много времени на приготовление. Все предлагаемые нами блюда – полезные и вкусные. Например – печеный картофель в духовке
Печеный картофель с салом в духовке
Ингредиенты:
- картофель – десять штук
- 100 г сала с мясной прослойкой
- 40 мл растительного рафинированного масла
- щепотка соли
- перец (по вкусу).
Пошаговый рецепт приготовления:
- чистим картофель, режем крупными кусочками
- отвариваем семь минут
- нарезаем сало средними ломтиками
- охлаждаем картофель
- нанизываем его на шпажки, чередуя с кусочками сала
- солим
- посыпаем смесью перцев
- отправляем на полчаса в разогретую до 180°С духовку.
Запеченный в духовке картофель в мундире
Ингредиенты:
- картофель – десять штук
- оливковое масло – 100 мл
- соль, измельченный чабрец, черный молотый перец (по вкусу).
Пошаговое приготовление:
- нечищенный картофель тщательно отмываем
- прокалываем вилкой в нескольких местах
- смешиваем масло, специи, соль
- поливаем картофель маслом со специями
- оставляем постоять на двадцать минут
- разогреваем духовку до 200°С
- выкладываем картофель на противень
- запекаем полчаса до румяной корочки.
Картофель, запеченный с курицей
Ингредиенты:
-
одна небольшая курица
-
пять крупных картофелин
-
одна луковица
-
три зубчика чеснока
-
60 г майонеза
-
10 мл подсолнечного рафинированного масла
-
соль, перец (по вкусу).
Пошаговый рецепт приготовления:
- обрабатываем курицу
- крупные части разрезаем на более мелкие кусочки
- режем луковицу полукольцами
- измельчаем чеснок
- все добавляем к курице
- картофель нарезаем кружочками
- добавляем к остальным составляющим
- продукты солим, перчим
- все перемешиваем с майонезом
- все выкладываем на смазанный маслом противень
- выпекаем до часа при 180°С.
Запеченный картофель с начинкой из грибов
Ингредиенты:
- картофель – восемь штук
- свежие шампиньоны - 0,5 кг
- одна луковица
- один зубчик чеснока
- мука – 30 г
- нежирные сливки – 250 мл
- сыр – 100 г
- смесь прованских трав, соль, черный перец (по вкусу)
- подсолнечное масло рафинированное.
Пошаговое приготовление:
- смазываем противень маслом и посыпаем его солью
- моем картофель в кожуре
- высушиваем ее
- смазываем маслом
- солим
- кладем на противень
- готовим до часа при 180° С
- мелко шинкуем лук
- жарим его в масле до румяного цвета
- добавляем нарезанные шампиньоны
- готовим до полного испарения жидкости
- насыпаем в зажарку муку
- добавляем измельченный чеснок
- обжариваем еще одну минуту, помешивая
- заливаем сливки
- доводим до кипения
- приправляем начинку травами
- солим и перчим
- держим на огне еще несколько минут
- в подготовленном картофеле срезаем верхушку, ложкой вынимаем мякоть
- грибную поджарку смешиваем с несколькими ложками картофельной мякоти.
- посыпаем картофель с начинкой тертым сыром
- выпекаем пятнадцать минут при 200°С.
Картофель, запеченный с чесноком
Ингредиенты:
- крупный картофель – шесть штук
- три зубчика чеснока
- оливковое масло – 50 мл
- соль и паприка (по вкусу).
Пошаговый рецепт приготовления:
- нарезаем очищенный картофель одинаковыми кружочками (толщина = 4-5 мм)
- промазываем формочку маслом
- выкладываем на нее картофель
- солим, посыпаем паприкой и измельченным чесноком
- перемешиваем
- запекаем полчаса до румяной корочки при температуре 190°С.
Приятного аппетита!
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