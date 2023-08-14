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Хрустящий, с сыром или грибами. Как вкусно приготовить картофель в духовке

14 августа, 2023 понедельник
19:59

Существует много блюд из картофеля. Большинство из них не отнимут много времени на приготовление. Все предлагаемые нами блюда – полезные и вкусные. Например – печеный картофель в духовке

Печеный картофель с салом в духовке

Ингредиенты:

  • картофель – десять штук
  • 100 г сала с мясной прослойкой
  • 40 мл растительного рафинированного масла
  • щепотка соли
  • перец (по вкусу).

печена картопля

Пошаговый рецепт приготовления:

  • чистим картофель, режем крупными кусочками
  • отвариваем семь минут
  • нарезаем сало средними ломтиками
  • охлаждаем картофель
  • нанизываем его на шпажки, чередуя с кусочками сала
  • солим
  • посыпаем смесью перцев
  • отправляем на полчаса в разогретую до 180°С духовку.

печена картопля

Запеченный в духовке картофель в мундире

Ингредиенты:

  • картофель – десять штук
  • оливковое масло – 100 мл
  • соль, измельченный чабрец, черный молотый перец (по вкусу).

Пошаговое приготовление:

  • нечищенный картофель тщательно отмываем
  • прокалываем вилкой в нескольких местах
  • смешиваем масло, специи, соль
  • поливаем картофель маслом со специями
  • оставляем постоять на двадцать минут
  • разогреваем духовку до 200°С
  • выкладываем картофель на противень
  • запекаем полчаса до румяной корочки.

печена картопля

Картофель, запеченный с курицей

Ингредиенты:

  • одна небольшая курица

  • пять крупных картофелин

  • одна луковица

  • три зубчика чеснока

  • 60 г майонеза

  • 10 мл подсолнечного рафинированного масла

  • соль, перец (по вкусу).

Пошаговый рецепт приготовления:

  • обрабатываем курицу
  • крупные части разрезаем на более мелкие кусочки
  • режем луковицу полукольцами
  • измельчаем чеснок
  • все добавляем к курице
  • картофель нарезаем кружочками
  • добавляем к остальным составляющим
  • продукты солим, перчим
  • все перемешиваем с майонезом
  • все выкладываем на смазанный маслом противень
  • выпекаем до часа при 180°С.

печена картопля

Запеченный картофель с начинкой из грибов

Ингредиенты:

  • картофель – восемь штук
  • свежие шампиньоны - 0,5 кг
  • одна луковица
  • один зубчик чеснока
  • мука – 30 г
  • нежирные сливки – 250 мл
  • сыр – 100 г
  • смесь прованских трав, соль, черный перец (по вкусу)
  • подсолнечное масло рафинированное.

Пошаговое приготовление:

  • смазываем противень маслом и посыпаем его солью
  • моем картофель в кожуре
  • высушиваем ее
  • смазываем маслом
  • солим
  • кладем на противень
  • готовим до часа при 180° С
  • мелко шинкуем лук
  • жарим его в масле до румяного цвета
  • добавляем нарезанные шампиньоны
  • готовим до полного испарения жидкости
  • насыпаем в зажарку муку
  • добавляем измельченный чеснок
  • обжариваем еще одну минуту, помешивая
  • заливаем сливки
  • доводим до кипения
  • приправляем начинку травами
  • солим и перчим
  • держим на огне еще несколько минут
  • в подготовленном картофеле срезаем верхушку, ложкой вынимаем мякоть
  • грибную поджарку смешиваем с несколькими ложками картофельной мякоти.
  • посыпаем картофель с начинкой тертым сыром
  • выпекаем пятнадцать минут при 200°С.

печена картопля

Картофель, запеченный с чесноком

Ингредиенты:

  • крупный картофель – шесть штук
  • три зубчика чеснока
  • оливковое масло – 50 мл
  • соль и паприка (по вкусу).

Пошаговый рецепт приготовления:

  • нарезаем очищенный картофель одинаковыми кружочками (толщина = 4-5 мм)
  • промазываем формочку маслом
  • выкладываем на нее картофель
  • солим, посыпаем паприкой и измельченным чесноком
  • перемешиваем
  • запекаем полчаса до румяной корочки при температуре 190°С.

Приятного аппетита!

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