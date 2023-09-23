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Хрустящая квашеная капуста на зиму. Простой рецепт приготовления
Квашеная капуста широко используется в салатах и гарнирах и считается национальным продуктом во многих странах Европы, включая Украину
Простой рецепт квашеной капусты быстрого приготовления в банках
Ингредиенты:
- белокочанная капуста – 3 кг
- морковь – 200 г
- десять штук черного перца горошек
- перец душистый – пять штук
- лавровый лист – три штуки
- соль – 75 г
Пошаговый рецепт приготовления квашеной капусты:
- снимаем с капусты верхние листки
- очищаем морковь
- очищаем все овощи
- моем под проточной водой
- нарезаем капусту ножом не очень мелко
- натираем морковь на специальной терке для корейской моркови
- перекладываем нашинкованную капусту в глубокую миску
- мнем ее руками, чтобы капуста пустила сок
- добавляем натертую морковь
- добавляем острый и душистый перец горошком
- добавляем три столовых ложки соли
- перемешиваем
- перекладываем капусту в чистую банку небольшими порциями
Фото: gettyimages
- плотно утрамбовываем
- за каждым слоем капусты под стенку банки кладем лавровый лист
- выливаем в банку из миски сок, который у нас остался
- накрываем крышкой
- ставим на тарелку
- оставляем капусту в тепле на неделю
- время от времени выпускаем из банки воздух.
Приятного аппетита!
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