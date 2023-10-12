Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Хрупкий героизм Рильке
OPINION

Хрупкий героизм Рильке

12 октября, 2023 четверг
10:17
Мнение

Когда-то, в 1970–1980-х годах это имя было паролем, который безошибочно указывал на принадлежность адепта к священной ложе Высокой Поэзии, на посвящение в высшую иерархию знатоков сакральных текстов и имен – таких, как имя этого Райнера Марии Рильке или еще Томаса Стернза Эллиота, Германа Гессе, Пауля Целана...

Изданный в 1974 году томик из серии "Жемчужины мировой лирики" был нашим карманным цитатником, книгой ответов на самые болезненные экзистенциальные вопросы, верным ориентиром в непроглядной тьме тоталитарной коммунистической ночи. В школе преподавали пропитанные коммунистическим пафосом опусы Маяковского, а мы, собираясь каждую пятницу на кухне у руководителя литературной студии Владимира Кашки, завороженно слушали, как он читает "Сонеты к Орфею" или какую-то из "Дуинянских элегий". Трудно переоценить влияние переводов Бажана и его отборного, чстого языка на формирование нашего стиля письма, речи и мировоззрения. Некоторые из стихов покойного уже Кашки для меня до сих пор звучат как виртуозные вариации на рилькеанские темы, образы и мотивы: "Осінній день коня рябого / до гілки вечора прип’яв, / на Схід тікаюча дорога / зі своїм прощається ім’ям – / і приміряють речі маску Бога".

Поэтому странно и трогательно снова встретить стихи Рильке в совершенно ином времени, в другой стране, которую с каждым днем обстреливают смертоносными ракетами носители языка Пушкина, Маяковского и Прилепина. Знакомясь в незапамятные времена юности с Иваном Малковичем, я узнал в нем "своего" тоже благодаря паролю, собственно, благодаря проникновенному чтению элегического "Красный барбарис уже доспел...". И вот, спустя десятилетие, издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" дарит заинтересованному украинскому читателю новое, уже третье издание стихов Рильке, где особое внимание привлекает сухое издательское уточнение: "Исправлено, дополнено". Как следует из краткой, однако удивительно информативной статьи Степана Захаркина, советское издание стихов Рильке страдало многочисленными издательскими упущениями: "Оно пестрит опечатками, которые кое-где искажают смысл поэтического высказывания, иногда меняют его на противоположный <...> основную их массу вызвала невнимательность издательского редактора и корректора". Примеры небрежного обращения с текстами переводов Николая Бажана, которые приводит Захаркин, поражают ("адресатка "Реквиема" была беременной недолго, а не надолго; прикосновения куклы ("Дуинянские элегии", IV) – это на самом деле проводки, из которых она сделана, и т.д.").

В новом издании Малковича тексты тщательно сверены и исправлены. Кроме широко известных интерпретаций Бажана, на которых росло мое поколение, сюда вошли и другие переводы авторства первостепенных украинских поэтов: Василия Стуса, Юрия Андруховича, Сергея Жадана, самого Ивана Малковича и других. Это неповторимое издание с темно-синей обложкой возвращает нас ко времени глубокого чтения и содержательных размышлений, к диалогу с выдающимся поэтом XX века, влюбленным, между прочим, в Киев и златоверхие его церкви, к разговору с человеком, который, несмотря на неизлечимый физический недуг, лелеял несгибаемый хрупкий героизм. Некоторым читателям поэзия Рильке, поднимающая основные вопросы человеческой жизни и смерти, но ничего не говорящая о войне, может показаться далекой от нынешних реалий. Василий Стус, о чьих отношениях с поэзией Рильке можно писать роман, в котором будут и первозданная влюбленность, и постижение глубин, и многолетнее переводческое усилие, и ревность, перемешанная с упоением, если говорить о параллельных во времени переводах Бажана, и усталость от Рильке, и разочарование (как и в Пастернаке в конце концов), – значит, Стус не раз замечает в письмах о манерности Рильке, его претенциозности и женственности. "Кажется, немного он мне уже становится навязчивым – Рильке. Уж больно он бесплотен, слишком – не от жизни, сказал бы я еще – грешен чистотой своей в мире после страшной войны 1914–18 гг., о которой он не знал, кажется" .

Как объясняет в замечательных комментариях Юрий Прохасько, о войне поэт таки "знал": в 1916 году Рильке мобилизовали в австрийское войско, и он должен был отбыть казармовое обучение в Вене. Однако суть хрупкого героизма Рильке заключается вовсе не в том, что и он, как многочисленные австрийские, немецкие, французские поэты того времени надевал мундир и маршировал по плацу. Этот героизм напоминает мне эпизод из жизни Марселя Пруста, который, худой и слабый, прошел половину Парижа, пренебрегая немецким обстрелом, и все это для того, чтобы выяснить у приятеля, как правильно произносят на итальянском "senza rigore" (без строгости). Он только что употребил этот оборот на письме, но не был уверен, гармонирует ли звучание итальянских слов с ритмом всего предложения, и решил проверить. Рискуя жизнью.

Поэтому новое издание Рильке сегодня более чем актуально. Ведь оно задает меру вещам и словам, учит нас опрометчиво отвергнутому языку, языку доброму, изысканному, отчеканенному, рассказывает и показывает, как следует произносить бытие, вдыхая в него свою душу. Стихи, помогавшие нам пережить кошмарные ночи абсурда и безысходности в советском концлагере за железным занавесом, помогут и сегодня выдержать напор мутного безвременья войны, давая духу доступ к свежей воде красоты и смысла.

Специально для Еспресо

Об авторе. Константин Москалец, писатель

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Культура
Читайте также:
11 октября, 2023 среда
Дипломат Чалый спрогнозировал назревание еще одной горячей точки в мире
Кая Каллас
10 октября, 2023 вторник
Эстония готова отказаться от финансовой помощи ЕС, если Украина вступит в Евросоюз, - Каллас
долар рубль
11 октября, 2023 среда
Путин приказал экспортерам РФ продавать валютную выручку для стабилизации курса рубля
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.76
    Продажа 40.84
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
12 октября
12:02
В Украине без света остаются около 500 населенных пунктов: ситуация в энергосистеме по состоянию на 12 октября
11:28
Как восполнить недостаток витамина D зимой: советы от МОЗ
11:11
Эксклюзив
ВСУ готовы к попыткам РФ сорвать контрнаступление на юге, но требуется больше ресурсов для одновременной обороны на востоке, - капитан Прозапас
11:08
Инфографика
Курс валют на 12 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
11:01
Испания подтвердила передачу Украине ЗРК Hawk и анонсировала предоставление 155-мм и 105-мм артснарядов
10:58
Буданов: РФ предоставила ХАМАС трофейное оружие и помогла задействовать дроны против бронетехники – это ноу-хау нашей войны
10:48
ВМС заявили о повреждении корабля "Павел Державин" Черноморского флота РФ
10:14
СБУ поймала корректировщицу, которая "наводила" российские "смерчи" на Краматорск и шпионила за ПВО
10:01
Согласно выводам ДАСУ в отношении поставщика машин ДСНС открыли уголовное производство, гендиректор назвал это "уничтожением производителей"
09:56
Число жертв в результате нападения ХАМАС на Израиль возросло до 1300
09:52
В сентябре этого года частные клиенты из Украины купили на 57% больше новых авто, - Укравтопром
09:52
Эксклюзив
В Никополе объявлен день траура по погибшим в результате удара РФ
09:37
Обновлено
Удар РФ по селу Гроза: количество погибших выросло до 56
09:37
Запасы нефти в США выросли, а цена Brent падает
09:25
Китай
Китай экономит миллиарды долларов на импорте нефти из подсанкционных стран, - Reuters
09:23
Обновлено
Россияне ночью ударили по Чернобаевке и Белозерке: есть погибший и раненые
09:17
Эксклюзив
Нападение на Израиль – это теракт, действия ХАМАС похожи на методы россиян, - архиепископ УГКЦ Гудзяк
09:13
Обновлено
РФ атаковала припортовую Одесчину, ранена женщина. В Харькове и Черкасской области были попадания
09:00
Ночью в Сумскую область пыталась проникнуть группа российских диверсантов, - Наев
09:00
PR
Блокбастер, которого так ждали. "Миссия невозможна. Расплата" онлайн на украинском уже на SWEET.TV
08:59
Обзор
Россию лишат денег от "кровавых бриллиантов", Зеленский призывает НАТО увеличить военную помощь Украине. Акценты мировых СМИ 12 октября
08:48
В Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр
08:39
сектор Газа
Генсек ООН призвал освободить всех заложников в Газе и высказался по поводу блокады сектора
08:27
Война будет долгой, Германия должна дать Украине все для победы, в частности Taurus, - депутат бундестага
08:06
В Палестине утверждают, что их президент Аббас встретится с Блинкеном, - Reuters
07:57
Обновлено
Силы обороны ликвидировали 990 окупантов, 42 танка и 32 артсистемы, - Генштаб
07:02
Швейцария признала ХАМАС террористической организацией
07:00
Евро-2024: расписание отборочных матчей 12 октября
06:53
Офис генпрокурора
Освящал технику врага: священнику УПЦ (МП) объявили подозрение в отрицании агрессии РФ
06:49
Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 28 "шахедов"
06:38
Египет предупреждал Израиль о нападении ХАМАС, – конгрессмен США
06:30
Украина должна продолжать реформы и сосредотачиваться на борьбе с коррупцией, - минфин США
05:59
Израиль ликвидировал одного из лидеров "Исламского джихада", - СМИ
05:30
Минздрав Израиля отказался лечить террористов ХАМАСа
05:02
В Польше в следующем году состоятся крупнейшие в Европе учения сухопутных войск
04:35
Самолет Lufthansa
Lufthansa выполнит дополнительные эвакуационные рейсы из Израиля.
04:08
Эксперты ISW назвали причины наступления россиян на Авдеевку
03:40
В России сообщили о сбитом беспилотнике над Белгородом: от падения погибли два человека
03:12
Германия вернула Израилю ранее приобретенные ударные дроны Heron
02:20
Турция ведет переговоры с ХАМАС об увольнении граждан Израиля, - СМИ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV