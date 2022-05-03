"Хроники ада": в сети появился документальный фильм об оккупированном Мариуполе от украинского режиссера Татариновой
Режиссер Елизавета Татаринова снимала все, что происходило в оккупированном Мариуполе. За 5 часов после публикации документальную ленту просмотрели более 6 тысяч человек
Фильм опубликован на Youtube.
В ленте рассказывают о начале войны, жизни города без света, газа и воды. О том, как жители города прятались в подземельях и о депортации мариупольцев в Россию.
"Мариуполь - разрушен, но не покорен. Город на востоке Украины с населением почти полмиллиона человек пережил оккупацию, полное разрушение и гуманитарную катастрофу. Оккупанты уничтожали гражданских, не давая возможности бежать. В этом фильме - рассказ выживших о жизни в аду и в конце концов - о спасении", - говорится в описании фильма.
Пресс-служба Мариупольского городского совета сообщила, что среди героев фильма - выжившие во время бомбардировки драмтеатра и находившиеся на месте разбомбленного роддома.
"Мир должен знать правду о Мариуполе! Преступники должны быть наказаны!", - добавили в пресс-службе.
- Мариуполь окружен российскими захватчиками с 1 марта.
- 25 марта мэрия сообщила, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки погибли около 300 человек.
- По состоянию на 12 апреля в Мариуполе в результате преступных действий российской армии погибли более 10 тыс. мирных жителей.
- 24 апреля мы сообщали, что более 20 тысяч мариупольцев погибли из-за нападения России на Украину и наступления на Мариуполь.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.73Продажа 33.71
- Актуальное
- Важное