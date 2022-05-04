Хроники ада: 5 мая на телеканале "Эспрессо" документальный фильм о трагедии в Мариуполе
В четверг 5 мая в 14:10 телеканал "Эспрессо" покажет документальный фильм "Мариуполь. Хроники ада" с историями людей, вырвавшихся из блокадного города
Фильм создала режиссер Елизавета Татаринова и украинский продакшен "ТТВ-Студия". В фильме собрали документальные кадры, монолог от города и интервью людей, которым удалось вырваться из блокадного Мариуполя.
"Мариуполь. Хроники ада" – это рассказ о жизни в городе с первых дней войны и до начала апреля.
"Идея снять этот фильм появилась, когда из заблокированного города начали выезжать первые люди, в середине марта. Мы просто собрались с оператором и уехали в Запорожье, куда прибывают колонны машин, чтобы с первых уст услышать о происходящем в Мариуполе. Эти рассказы тяжело слушать, но нужно", – рассказывает режиссер.
Съемки фильма проходили в Одессе, Черноморске, Кропивницком, Днепре и Запорожье – там, где очутились герои фильма после эвакуации. Среди них есть те, кому удалось выжить во время бомбежки мариупольского Драмтеатра, а также свидетели обстрелов роддома. Также в фильме снялись люди, чьих близких принудительно депортировали в Россию и едва не погибшие под обстрелами во время эвакуации.
"У каждого есть своя история, но она общая – свидетельства о военных преступлениях, которые совершает Россия. Откровенная и страшная, потому что происходящее в Мариуполе трудно представить. Но мы должны ее услышать", – отмечают авторы фильма.
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