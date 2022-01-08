"Христос воскресе!" Нардеп-"слуга" Тищенко в очередной раз оскандалился
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко на Рождество поздравлял украинцев с Пасхой
Подробности приводит Еспресо.TV.
Политик привел стихотворный текст, в конце которого были слова "Христос Воскресе!".
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Ошибки Тищенко не замечал около двух часов.
Уже когда скришот с его оригинальным приветствием разошелся сетью слова "Христос Воскресе!" было заменено на "Христос родился! Славите Его!".
- Напомним, ресторатор Тищенко заявлял, что не видит роста цен в Украине, потому что сам якобы покупает гречку за 12 грн/кг, а сало – за 50 грн/кг .
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