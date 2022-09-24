Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

В ходе службы он призвал мобилизованных россиян идти на войну против Украины и не бояться умирать. Он пообещал оккупантам вечную жизнь.

"Христос воскрес и вы воскреснете", - пообещал Кирилл.

22 мая Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что патриарх Кирилл должен отречься от престола после вторжения РФ в Украину.

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