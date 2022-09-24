"Христос воскрес и вы воскреснете": патриарх Кирилл призвал мобилизованных умирать за Россию
Глава российской православной церкви Кирилл (Гундяев) призвал мобилизованных идти на войну против Украины и не бояться умирать за Россию
Об этом сообщает Цензор.НЕТ .
В ходе службы он призвал мобилизованных россиян идти на войну против Украины и не бояться умирать. Он пообещал оккупантам вечную жизнь.
"Христос воскрес и вы воскреснете", - пообещал Кирилл.
- 22 мая Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что патриарх Кирилл должен отречься от престола после вторжения РФ в Украину.
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