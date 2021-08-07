Христо Грозева объяснил, как Bellingcat вышел на отравителей Навального

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" расследователь Bellingcat Христо Грозева, передает Еспресо.TV .



По его словам, за дело долго не брались, потому что понимали сложность.



ФСБ и ГРУ не оставляют следов и уничтожают все доказательства.



"Совершенно случайно - до момента, когда другие журналисты уже начали писать и покупать данные перелетов, мы заканчивали расследование по новой программе создания химического оружия в России, в котором мы смогли идентифицировать новый институт, который называется" Сигнал ", в котором спрятана современная версия того института, в котором создавался "Новичок" и все остальное химоружие ", - рассказал Грозева.



После проверки работников этого института, журналисты Bellingcat установили их связь с ФСБшниками.



"Я проверил биллинг-данные во всех ключевых ученых в этом институте и заметил очень странные и интересные совпадения, которые были звонки между ФСБшниками и этими учеными со 2 по 6 июля - за месяц до отравления. И потом именно в эти дни, когда произошло отравление - с 12 по 20 августа. Это нам дало идею: давайте проверим, что это за ФСБшники, которые общались с учеными. Мы получили их перелеты и увидели, что они совпадают с перелетами Навального еще 2017-2018 года. Так что вот так мы дошли - совершенно случайно ", - рассказал расследователь.





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