Христо Грозев рассказал о следе ФСБ в деле Виталия Шишова
Представитель Bellingcat Христо Грозев сделал предварительное заявление по расследованию смерти найденного в окрестностях Киева головы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
"Мы видим параллель между этой смертью и по крайней мере еще одной смертью в Беларуси, и мы видим некоторое сечение, хотя и не в большом количестве, между Шишовым и агентом ФСБ, который работает здесь (в Украине - ред.)", - приводит слова Грозева белорусская радиостанция Euroradio .
Вместе с тем, как он отметил, "пока этого недостаточно, чтобы доказать версию, что это убийство".
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