Христо Грозев рассказал о следе ФСБ в деле Виталия Шишова

Об этом рассказывает Еспресо.TV .



"Мы видим параллель между этой смертью и по крайней мере еще одной смертью в Беларуси, и мы видим некоторое сечение, хотя и не в большом количестве, между Шишовым и агентом ФСБ, который работает здесь (в Украине - ред.)", - приводит слова Грозева белорусская радиостанция Euroradio .



Вместе с тем, как он отметил, "пока этого недостаточно, чтобы доказать версию, что это убийство".



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