Христо Грозев рассказал, как Кремль "отрежет" иностранный интернет
Власть РФ готовится существенно замедлить скорость зарубежной части Всемирной паутины
Об этом спикер международного роасследовательского сообщества Bellingcat, европейский журналист Христо Грозев сообщил на конференции The Lennart Meri Conference 2021 в Таллине (Эстония) со ссылкой на собственные источники в спецслужбах, информирует Еспресо.TV .
"Мы получили информацию, что сейчас подготовлен конкретный план исчезновения интернета в России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров", - утверждает Грозев.
По его данным, те, кого аккредитуют, должны будут предоставлять ФСБ полную информацию, включая "SSL-сессии (SSL - криптографический протокол для безопасной связи), логины, IP-адреса".
"По каждому своему пользователю, не будет никакой вообще анонимности", - отмечает Христо Грозев.
А у неаккредитованных провайдеров и популярных международных сервисов в течение следующих двух лет "постепенно будут ограничивать скорость до 24 Кбит в секунду".
"Для тех, кто не в жил в 90-х, - это та скорость, на который мы тогда по телефону подключались к интернету", - пояснил Грозев.
"Это означает отключение интернета для России", - подытожил журналист.
Официальная Москва заявление Христо Грозева пока не прокомментировала.
Одиозная представительница МИДа РФ Мария Захарова у себя в Telegram назвала конференцию в Таллине "оголтелыми русофобами".
- Напомним, проект автономного российского интернета называется "Чебурнет" (от советского мультипликационного персонажа Чебурашки).
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