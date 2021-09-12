Христо Грозев рассказал, как Кремль "отрежет" иностранный интернет

Об этом спикер международного роасследовательского сообщества Bellingcat, европейский журналист Христо Грозев сообщил на конференции The Lennart Meri Conference 2021 в Таллине (Эстония) со ссылкой на собственные источники в спецслужбах, информирует Еспресо.TV .



"Мы получили информацию, что сейчас подготовлен конкретный план исчезновения интернета в России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров", - утверждает Грозев.



По его данным, те, кого аккредитуют, должны будут предоставлять ФСБ полную информацию, включая "SSL-сессии (SSL - криптографический протокол для безопасной связи), логины, IP-адреса".



"По каждому своему пользователю, не будет никакой вообще анонимности", - отмечает Христо Грозев.



А у неаккредитованных провайдеров и популярных международных сервисов в течение следующих двух лет "постепенно будут ограничивать скорость до 24 Кбит в секунду".



"Для тех, кто не в жил в 90-х, - это та скорость, на который мы тогда по телефону подключались к интернету", - пояснил Грозев.



"Это означает отключение интернета для России", - подытожил журналист.



Официальная Москва заявление Христо Грозева пока не прокомментировала.



Одиозная представительница МИДа РФ Мария Захарова у себя в Telegram назвала конференцию в Таллине "оголтелыми русофобами".

Напомним, проект автономного российского интернета называется "Чебурнет" (от советского мультипликационного персонажа Чебурашки).