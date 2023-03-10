Христина Соловий презентовала клип к саундтреку из мультфильма "Мавка. Лесная песня"
Премьера клипа песни "Лесная песня" состоялась в пятницу, 10 марта
Об этом певица сообщила на своей facebok-странице.
Христина Соловий рассказала, что "Лесная песня" Леси Украинки – ее настольная книга еще с детства, она "несколько раз" была на спектакле по этому произведению в театре Курбаса, а образ Мавки – ее любимый в украинском бестиарии. Поэтому она мечтала быть причастной к созданию нового культурного наследия Украины, которое является трибьютом Леси Украинки.
"Просматривая рабочие материалы мультфильма, я понимала, что в анимационном фильме история и образ Мавки совсем другие, чем в первоисточнике драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня", то есть ее полное переосмысление. Следовательно, я видела своей задачей написать песню, лирика будет вдохновлена Лесиными поэзиями и стилем словописи", – поделилась певица замыслом произведения.
Текст и музыку к песне написала сама Христина Соловий. Над аранжировкой работали саундпродюсеры Павел Литвиненко и Евгений Филатов (The Maneken). Режиссером-постановщиком видеоработы выступил Андрей Колесник, оператором-постановщиком – Сергей Ревуцкий, а образ для Христины создали Виталий Бирковский и Дмитрий Грушковский.
- Анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" вышел в широкий национальный прокат 2 марта. Кассовые сборы мультфильма за первый прокатный уикенд составили 24,9 млн грн, его посмотрели почти 190 тысяч зрителей
- Фильм "Мавка. Лесная песня" покажут более чем в 80 странах мира, в Украине лента уже обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов
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