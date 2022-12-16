Клип опубликовали на ютуб-канале певицы.

"Моя песня о юности. Наша страна так сильна именно потому, что еще очень юная и страстная. Ей можно все и все ей по силам", - прокомментировала Соловий выход песни.

В описании к видео отмечают, что о сотрудничестве Христина и Сергей задумались еще в 2021 году. Тогда певица к концерту памяти величайшего музыканта Миська Барбары создала кавер песни "Я умру от простуды" легендарных "Мертвых Пивнив" на слова Жадана.

Христина отметила, что именно Жадан лучше всего воплотил образ главного героя, ведь в его поэзии, по ее словам, также присутствует "вечная юность".

"В его личности чувствую собирательный образ взрослой украинской культуры. Украинская независимая музыка и литература, на которых я росла, всегда есть и будут источником вдохновения для моих песен", - сказала она.

Сам Жадан отметил, что рад был оказаться в кадре с любимой певицей. Он отметил, что работать над клипом было легко и интересно.

"Вышла чувственная история отношений мужчины и женщины - отношений, которые преодолевают время и зажигают воздух. Довольно естественно получилось, мне кажется", - поделился Сергей.

"Юность очень обольстительна для каждого и каждого из нас. Ей еще ничего не страшно, она на все способна, потому что не знает, чего нельзя. Это такое безудержное желание жить и любить, которое я больше всего хотела бы в себе сохранить", - подытожила Соловий.

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