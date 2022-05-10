Христина Соловий исполнит национальный гимн перед матчем сборной Украины против "Боруссии"
11 мая гимн Украины перед товарищеским матчем нашей национальной сборной по футболу против "Боруссии" из Менхенгладбаха исполнит Христина Соловий
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
"Гимн Украины перед матчем будет вживую исполнять украинская певица Христина Соловий - автор и исполнительница хитов "Тримай" и "Украинска лють". Надеемся, что гимн Украины в ее исполнении вдохновит сине-желтых на самоотверженную и содержательную игру", - написали в УАФ.
Игра между сборной Украины и "Боруссией" состоится 11 мая в Менхенгладбахе и начнется в 21:45 по киевскому времени.
1 июня сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.
- 10 мая сборная Украины представила новую форму, в которой сыграет в товарищеских матчах накануне отборочной игры чемпионата мира против Шотландии.
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