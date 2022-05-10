Христина Соловий исполнит национальный гимн перед матчем сборной Украины против "Боруссии"

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

"Гимн Украины перед матчем будет вживую исполнять украинская певица Христина Соловий - автор и исполнительница хитов "Тримай" и "Украинска лють". Надеемся, что гимн Украины в ее исполнении вдохновит сине-желтых на самоотверженную и содержательную игру", - написали в УАФ.

Игра между сборной Украины и "Боруссией" состоится 11 мая в Менхенгладбахе и начнется в 21:45 по киевскому времени.

1 июня сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.

10 мая сборная Украины представила новую форму, в которой сыграет в товарищеских матчах накануне отборочной игры чемпионата мира против Шотландии.

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