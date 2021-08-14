Христиане византийского обряда празднуют Маковея

Праздник этот еще называют Медовым, или Спасом на воде, рассказывает Еспресо.TV.



Название "Спас на воде" пошло от предания о том, что киевский князь Владимир Великий якобы именно в этот день принял крещение в знак перехода в христианство.



Читайте также: Сколько Спасов надо для спасения? О Спаса и спасовских праздниках, их значении и чудесах

Но что самое главное, сегодня нужно есть побольше меда.



На Медовый Спас верующие приносят в храмы мед для освящения.

В этот день в церквях также освящают букеты из трав и цветов - "маковейчики". По народным обычаям и представлениям, если не освятить цветы на Маковея, то не будет цвести хозяйство.



Читайте также: 10 самых вкусных пирогов! Маковая, фруктовая, ягодная, кремовая выпечка к праздникам от Лилии Цвит



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb