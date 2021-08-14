Христиане византийского обряда празднуют Маковея
Сегодня, 14 августа 2021 года, украинские православные и греко-католики отмечают Первый Спас - Маковея
Праздник этот еще называют Медовым, или Спасом на воде, рассказывает Еспресо.TV.
Название "Спас на воде" пошло от предания о том, что киевский князь Владимир Великий якобы именно в этот день принял крещение в знак перехода в христианство.
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Но что самое главное, сегодня нужно есть побольше меда.
На Медовый Спас верующие приносят в храмы мед для освящения.
В этот день в церквях также освящают букеты из трав и цветов - "маковейчики". По народным обычаям и представлениям, если не освятить цветы на Маковея, то не будет цвести хозяйство.
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