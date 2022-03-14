Христиане мира отрекаются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки агрессии Путина в Украине
Христианские общины в мире начинают дистанцироваться от патриарха Московского Кирилла из-за поддержки российской вооруженной агрессии против Украины
Об этом сообщает Reuters, передает Еспресо.TV.
Некоторые лидеры православных церквей осудили Кирилла за поддержку Кремля и войны в Украине. С осуждением Кирилла выступили глава Александрийской православной церкви патриарх Феодор II, глава Румынской православной церкви патриарх Даниэль и предстоятель православной церкви Финляндии архиепископ Лев.
Кроме того, к Кириллу обратился Всемирный совет церквей, объединяющий общины разных христианских конфессий и деноминаций. Исполняющий обязанности генерального секретаря Совета отец Иоанн Саука в письме попросил Кирилла "вмешаться и стать посредником между представителями власти, чтобы прекратить эту войну".
Кирилл прислал ответное письмо, в котором выразил свое убеждение, мол, силы, открыто заявляющие о своих враждебных намерениях к России, приблизились вплотную к границам России, и что Запад начал полномасштабную геополитическую стратегию против России.
Журналисты отметили, что, по мнению экспертов, Папа Римский Франциск теперь тоже не будет проводить вторую встречу с Кириллом. Их первая встреча на Кубе в 2016 году стала первым разговором глав обеих церквей за всю историю.
Внутри РПЦ также заметили признаки внутреннего несогласия из-за поддержки Кириллом действий Путина.
Около 300 членов общественной организации "Русские священники за мир" подписали письмо с осуждением "убийственных приказов", выполняемых в Украине. В письме они отметили, что "народ Украины должен самостоятельно решать свою судьбу, не под дулом автомата и без давления со стороны как Запада, так и Востока".
Русскоязычный православный приход святого Николая в Амстердаме решил разорвать связь с Москвой и прекратить упоминать имя Кирилла в молитвах во время совершения литургии. В заявлении говорится, что такое решение они "приняли с болью в сердце".
Кроме того, в Украинской православной церкви Московского патриархата выступили также против русско-украинской войны. Митрополит Киевский Онуфрий призвал прекратить "братоубийственную войну", а глава Сумской епархии Евлогий приказал священникам не упоминать имя Кирилла в молитвах во время литургии.
Кирилл поддержал войну России против Украины из-за того, что Россия борется в Украине с губительным влиянием западной культуры.
- Напомним, российские войска обстреляли одну из величайших христианских святынь, принадлежащую РПЦ – Святогорскую лавру.
- Уже с момента полномасштабного вторжения оккупанта российские военные убили трех капелланов ПЦУ.
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