Хранилище отработанного ядерного топлива запустят ко Дню Независимости, - Минэнерго
Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) планируют запустить ориентировочно ко Дню независимости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Полностью само хранилище откроем ближе ко Дню Независимости. Это будет большой исторический шаг к независимости государства, и мы всему миру показываем, что является надежным партнером, поскольку в этом проекте участвовала американская компания, - цитирует агентство министра энергетики Германа Галущенко.
Министр подчеркнул, что "это не про деньги, не про железную дорогу - это о независимости и геополитике, о том, что мы действительно экономим огромные средства - около $200 млн идет ежегодно на вывоз в РФ отработанного ядерного топлива".
Председатель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в свою очередь добавил, что сейчас на ЦХОЯТ идут так называемые холодные испытания - тестируется отдельно работа всех систем и таким образом хранилище готовится к поэтапному вводу в эксплуатацию.
Он отметил, что 19-20 августа ожидается завершение подготовки всей документации и завершение испытаний для поставки первых контейнеров. Всего, по его словам, в этом году ожидаются два поезда, а в дальнейшем - по четыре поезда в год.
Котин добавил, что три местные общины, задействованные в проектах строительства ЦХОЯТ, получат в свои бюджеты 10% комлпекса - около 100 млн грн.
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