Хранилище отработанного ядерного топлива на ЧАЭС во время оккупации не пострадало, – Энергоатом

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"В целом Хранилище не пострадало, его периметр не поврежден. Все оборудование, компьютерная и другая специальная техника – на месте", – говорится в сообщении.

Однако в хранилище обнаружили признаки мародерства: повреждены несколько дверей, исчезли некоторые бытовые устройства.

Практически все офисные помещения в зданиях в зоне ЧАЭС были существенно повреждены, разбиты и полностью разворованы. Оккупанты уничтожили также многолетний архив Чернобыльской АЭС.