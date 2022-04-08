Хранилище отработанного ядерного топлива на ЧАЭС во время оккупации не пострадало, – Энергоатом
Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне не пострадало во время оккупации российскими военными
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
"В целом Хранилище не пострадало, его периметр не поврежден. Все оборудование, компьютерная и другая специальная техника – на месте", – говорится в сообщении.
Однако в хранилище обнаружили признаки мародерства: повреждены несколько дверей, исчезли некоторые бытовые устройства.
- Практически все офисные помещения в зданиях в зоне ЧАЭС были существенно повреждены, разбиты и полностью разворованы. Оккупанты уничтожили также многолетний архив Чернобыльской АЭС.
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