Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление замминистра энергетики Дана Драгана.

"Накопившиеся объемы значительны и превышают показатели предыдущих зим. Мы надеемся, что до 1 ноября мы приблизимся к 90%, что даст нам стабильность этой зимой", - сказал Драган на энергетическом семинаре.

Известно, что Румыния производит около 90% необходимого газа внутри страны через государственного производителя Romgaz, нефтегазовую группу OMV Petrom и Black Sea Oil&Gas (BSOG).

Компания BSOG запустила свою морскую газовую платформу в румынских водах Черного моря в начале этого года. Потенциал для дальнейших открытий газа в Черном море Румынии значителен, но правительству необходимо улучшить регулирование, чтобы ускорить разработку, сообщают в издании ссылаясь на заявления ведущих производителей газа Румынии.

Хотя Румыния выполнила установленный Европейским союзом целевой показатель по хранению ресурсов, этой зимой ей все еще может понадобиться импорт газа, сообщают в материале.

5 октября агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей в 1,9 млрд евро. Чиновники в Будапеште заявили, что предельной суммы отложенного платежа не существует, и она может увеличиться с ростом рыночных цен на природный газ.

Ранее в тот же день российская компания "Газпром" заявила о возобновлении транзита газа через территорию Австрии, а затем – возобновления поставок в Италию, которые остановились 1 октября.

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