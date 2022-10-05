Хранилища газа Румынии заполнены более чем на 80% и могут достигнуть 90% до 1 ноября
В отличие от других государств региона, Румыния меньше полагается на российский газ, хранилища страны заполнены более чем на 80% и могут достигнуть 90% до 1 ноября
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление замминистра энергетики Дана Драгана.
"Накопившиеся объемы значительны и превышают показатели предыдущих зим. Мы надеемся, что до 1 ноября мы приблизимся к 90%, что даст нам стабильность этой зимой", - сказал Драган на энергетическом семинаре.
Известно, что Румыния производит около 90% необходимого газа внутри страны через государственного производителя Romgaz, нефтегазовую группу OMV Petrom и Black Sea Oil&Gas (BSOG).
Компания BSOG запустила свою морскую газовую платформу в румынских водах Черного моря в начале этого года. Потенциал для дальнейших открытий газа в Черном море Румынии значителен, но правительству необходимо улучшить регулирование, чтобы ускорить разработку, сообщают в издании ссылаясь на заявления ведущих производителей газа Румынии.
Хотя Румыния выполнила установленный Европейским союзом целевой показатель по хранению ресурсов, этой зимой ей все еще может понадобиться импорт газа, сообщают в материале.
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