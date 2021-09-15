Хранил в шкафчике супермаркета: житель Херсона планировал продать гранаты в Одессе
В Одессе задержали жителя Херсона, который приехал в город, чтобы продать пять гранат
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
По данным правоохранителей, 39-летний житель Херсона приехал в Одессу, чтобы продать пять гранат.
Две из них он спрятал в камере хранения одного из супермаркетов, три - в арендованной квартире.
Подозрительную сумку с боеприпасами обнаружили сотрудники супермаркета и сообщили в полицию. Правоохранители в ходе осмотра обнаружили две гранаты РГД-5 с запалами к ним. Их владельца удалось установить в течение суток.
Во время обыска в съемной квартире, где остановился мужчина, правоохранители обнаружили еще три гранаты. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и происхождение гранат.
Жителю Херсона сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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