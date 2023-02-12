Хранил как сувенир: Трампу выдали повестку в суд из-за пустой папки "Секретный вечерний брифинг"
Экс-президент США Дональд Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении
Об этом сообщили в The Guardian со ссылкой на источники.
Информатор издания утвердил, что представители экс-президента США не выполнили запрос прокуроров о передаче всех необходимых документов в рамках дела о незаконном хранении Дональдом Трампом государственных документов.
Так, в частности, говорится о пустой папке с подписью "Секретный вечерний брифинг", которую нашли в доме политика в Мар-а-Лаго.
"Они рассказали министерству юстиции, что Трамп иногда просил оставлять пустые папки с примечаниями "секретный вечерний брифинг" как сувенир", - пишет издание.
- Напомним, 9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов.
- Позже министерство юстиции США заявило, что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.
- 7 января СМИ сообщали, что против экс-президента США Дональда Трампа также подали иск из-за смерти правоохранителя во время штурма Капитолия. Иск подала давняя партнерша погибшего.
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