Об этом сообщили в The Guardian со ссылкой на источники.

Информатор издания утвердил, что представители экс-президента США не выполнили запрос прокуроров о передаче всех необходимых документов в рамках дела о незаконном хранении Дональдом Трампом государственных документов.

Так, в частности, говорится о пустой папке с подписью "Секретный вечерний брифинг", которую нашли в доме политика в Мар-а-Лаго.

"Они рассказали министерству юстиции, что Трамп иногда просил оставлять пустые папки с примечаниями "секретный вечерний брифинг" как сувенир", - пишет издание.