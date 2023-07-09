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Храм в Бородянке, где при оккупации была устроена пыточная, перешел из УПЦ (МП) в ПЦУ

9 июля, 2023 воскресенье
16:41
Общество Священник УПЦ (МП) Виктор Талько. Бородянка

Расположенный в поселке Бородянка Киевской области приход Храма Святого Архистратига Михаила в воскресенье, 9 июля 2023 года, перешел от УПЦ (МП) к ПЦУ

Громада проголосовала – 220 голосов "за", передает "5 канал".

Собрание проходило на центральной площади, перед дворцом культуры.

"Если останется Московский патриархат, это глубокие корни останутся. И, даже когда мы одержим победу, это пятая колонна, которая будет все делать для того чтобы людей настраивать, чтобы они принимали "русский мир" как свой особый любящий народ. И потому, пока мы не искореним Московский патриархат, не будет победы", - отметил священник Дмитрий Кошка, представляющий Православную церковь Украины.

Помешать проведению собрания пыталась юрист УПЦ (МП). Женщина попыталась помешать проведению голосования и настаивала на его якобы незаконности, но, по всей видимости на видео с ТГ-каналов, присутствующие на собрании ее не послушали.

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При этом жители Бородянки выражали возмущение в отношении теперь уже бывшего предстоятеля Храма Святого Архистратига Михаила Виктора Талько, который во время оккупации в марте 2022 года, вероятно, сотрудничал с российскими военными и пропагандистами.

7 июля Служба безопасности Украины открыла в отношении Талько уголовное производство.

"В настоящее время проверяются данные о его возможном содействии рашистам в принудительном вывозе в Беларусь около 100 жителей Киевщины во время временной оккупации региона", - передает пресс-центр СБУ.

Кроме того, сотрудники СБУ расследуют обстоятельства функционирования российской пыточной на территории храма, находившегося под опекой Талько. По предварительной версии следствия, клирик предложил оккупантам использовать подвальное помещение религиозного учреждения для заключения участников сопротивления. Задокументировано, что только с 29 по 31 марта 2022 рашисты содержали там трех украинских волонтеров, которые привезли гуманитарную помощь для местных жителей.

Также Служба безопасности инициировала лингвистическую экспертизу для проверки публичных призывов протоиерея по поддержке российских захватчиков в войне против Украины.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. По результатам досудебного расследования будет решаться вопрос сообщения фигуранту о подозрении и избрания меры пресечения. Подозреваемому грозит до 5 лет заключения.

Криминал
УПЦ МП
Киевщина
ПЦУ
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