Об этом сообщили в Bild.

В понедельник в Германии запланирована общенациональная забастовка: миллионы пассажиров и путешественников должны ожидать масштабных сбоев в работе общественного транспорта. В частности, она повлияет на судоходство, работу автомагистралей и местного общественного транспорта в нескольких федеральных землях.

Профсоюз Verdi ведет переговоры от имени примерно 2,5 миллиона работников, включая специалистов сектора местного транспорта и аэропортов, которые сейчас планируют уволиться.

Verdi требует повышения зарплаты на 10,5% или по меньшей мере 500 евро в месяц. Кроме того, профсоюз EVG ведет переговоры от имени около 230 000 работников 50 железнодорожных и автобусных компаний и настаивает на 12-процентном повышении заработной платы, но не менее 650 евро в месяц.

Справка: средняя зарплата штатных работников в Германии составляет 4105 евро.