Хотят зарплату на 500 евро больше: в понедельник в Германии состоится общенациональная забастовка
В понедельник в Германии состоится массовая забастовка, в том числе работников транспорта: профсоюз требует повышения зарплаты 2,5 млн специалистам по меньшей мере на 500 евро
Об этом сообщили в Bild.
В понедельник в Германии запланирована общенациональная забастовка: миллионы пассажиров и путешественников должны ожидать масштабных сбоев в работе общественного транспорта. В частности, она повлияет на судоходство, работу автомагистралей и местного общественного транспорта в нескольких федеральных землях.
Профсоюз Verdi ведет переговоры от имени примерно 2,5 миллиона работников, включая специалистов сектора местного транспорта и аэропортов, которые сейчас планируют уволиться.
Verdi требует повышения зарплаты на 10,5% или по меньшей мере 500 евро в месяц. Кроме того, профсоюз EVG ведет переговоры от имени около 230 000 работников 50 железнодорожных и автобусных компаний и настаивает на 12-процентном повышении заработной платы, но не менее 650 евро в месяц.
Справка: средняя зарплата штатных работников в Германии составляет 4105 евро.
- Напомним, 16 марта правительство Франции, избежав голосования в парламенте, повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Поэтому в Париже и других городах начались многотысячные протесты и произошли столкновения с правоохранителями, тогда арестовали по меньшей мере 217 человек.
- В четверг состоялась забастовка и проведение демонстрации сотнями тысяч французов: перед этим в течение недели в Париже и других городах продолжались стихийные демонстрации, поджоги мусорных баков и стычки с полицией. Поэтому отменили государственный визит короля Великобритании Чарльза III во Францию, который позже должен полететь в ФРГ.
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