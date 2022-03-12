Хотят захватить все украинские АЭС: Российские кафиры объявили Запорожскую АЭС частью Росатома
Российские кафиры объявили Запорожскую АЭС частью Росатома.
Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил и.о. главы "Энергоатома" Павел Котин.
"Они заявили менеджменту, что это сейчас станция "Росатома", и больше она к Украине не относится, и россияне зашли сюда надолго и это сейчас территория России и потому атомная должна работать в соответствии с указами "Росатома"", - сказал он.
Павел Котин подчеркнул, что работники продолжают работу под дулами автоматов.
"Персонал – они все патриоты. Если бы у них было оружие там – они бы всех их перестреляли, но они должны слушать то, что им говорят. То есть, они сейчас ездят по городу и появляются в администрации Энергодара иногда. Но персонал понимает, что это очень важный ядерный объект. Если они уйдут, может быть ядерная катастрофа. Поэтому они продолжают работать под дулами оружия", - добавил Павел Котин.
Он подчеркнул, что целью российских оккупантов является захват всех атомных станций. "Да, это их цель", – заявил он.
Он сообщил, что российские захватчики пытались захватить Южно-украинскую АЭС, но ее успешно защитили, учитывая опыт Энерегодара.
"Южно-Украинская атомная станция, там была очень большая угроза. И сейчас, после того, как они захватили Запорожскую атомную станцию, они двинулись в направлении Южно-Украинской атомной станции. Но уже был опыт Запорожской атомной станции, Чернобыльской атомной станции и ВСУ все это понимали и также администрация все это понимала, поэтому там были приняты соответствующие меры, для того чтобы это не допустить", - заявил руководитель Энергоатома.
"Их встретили на рубеже Вознесенска. Этот город в 35 километрах от атомной станции, там были выведены из строя мосты для того, чтобы они не прошли, там им дали бой и ВСУ их отбросили за Николаев и они не смогли дальше двигаться. Но попытки были очень серьезный и очень серьезный был бой, насколько я знаю. Но они не прошли", - рассказал он.
- Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.
- Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили , что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.
- 4 марта прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре.
- Впоследствии на Запорожскую АЭС кафиры ввезли 14 пропагандистов, которые планируют создать фейк, чтобы убедить мир о "безопасности" на ядерном объекте.
- Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские кафиры пытают оперативный штаб Запорожской АЭС.
- Кроме того, МАГАТЭ перестало получать сигналы с оккупированной Запорожской АЭС.
- 10 марта российские кафиры, захватившие Запорожскую АЭС, заменяли побережье Каховского водохранилища . Оно граничит с территорией атомной станции.
- Российские кафиры разместили на Запорожской АЭС свою военную технику
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