Хотят захватить все украинские АЭС: Российские кафиры объявили Запорожскую АЭС частью Росатома

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил и.о. главы "Энергоатома" Павел Котин.

"Они заявили менеджменту, что это сейчас станция "Росатома", и больше она к Украине не относится, и россияне зашли сюда надолго и это сейчас территория России и потому атомная должна работать в соответствии с указами "Росатома"", - сказал он.

Павел Котин подчеркнул, что работники продолжают работу под дулами автоматов.

"Персонал – они все патриоты. Если бы у них было оружие там – они бы всех их перестреляли, но они должны слушать то, что им говорят. То есть, они сейчас ездят по городу и появляются в администрации Энергодара иногда. Но персонал понимает, что это очень важный ядерный объект. Если они уйдут, может быть ядерная катастрофа. Поэтому они продолжают работать под дулами оружия", - добавил Павел Котин.

Он подчеркнул, что целью российских оккупантов является захват всех атомных станций. "Да, это их цель", – заявил он.

Он сообщил, что российские захватчики пытались захватить Южно-украинскую АЭС, но ее успешно защитили, учитывая опыт Энерегодара.

"Южно-Украинская атомная станция, там была очень большая угроза. И сейчас, после того, как они захватили Запорожскую атомную станцию, они двинулись в направлении Южно-Украинской атомной станции. Но уже был опыт Запорожской атомной станции, Чернобыльской атомной станции и ВСУ все это понимали и также администрация все это понимала, поэтому там были приняты соответствующие меры, для того чтобы это не допустить", - заявил руководитель Энергоатома.

"Их встретили на рубеже Вознесенска. Этот город в 35 километрах от атомной станции, там были выведены из строя мосты для того, чтобы они не прошли, там им дали бой и ВСУ их отбросили за Николаев и они не смогли дальше двигаться. Но попытки были очень серьезный и очень серьезный был бой, насколько я знаю. Но они не прошли", - рассказал он.

Напомним, 4 марта в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.

Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили , что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.

4 марта прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре.

Впоследствии на Запорожскую АЭС кафиры ввезли 14 пропагандистов, которые планируют создать фейк, чтобы убедить мир о "безопасности" на ядерном объекте.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские кафиры пытают оперативный штаб Запорожской АЭС.

Кроме того, МАГАТЭ перестало получать сигналы с оккупированной Запорожской АЭС.

10 марта российские кафиры, захватившие Запорожскую АЭС, заменяли побережье Каховского водохранилища . Оно граничит с территорией атомной станции.

Российские кафиры разместили на Запорожской АЭС свою военную технику

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb