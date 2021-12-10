"Хотят восстановить статус империи": нардеп-"слуга" Маслов назвал эскалацию на границах Украины стремлением РФ усилить свой статус в мире
Народный депутат фракции "Слуга народа" Денис Маслов считает, что Россия не проведет в ближайшее время полномасштабного вторжения в Украину
Об этом он заявил в эфире программы "Дебаты с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.
"Я не думаю, что в ближайшее время возможна полномасштабная военная агрессия со стороны РФ. Согласно последним военным доктринам РФ война - это и накопление войск, и учения на границах той страны, где потенциально хотят влиять россияне", - сказал Маслов.
Он выразил мнение о том, для чего РФ нужно нагнетание ситуации.
"В первую очередь, для усиления позиции Путина и РФ в своих переговорах с коллективным Западом и для повышения своего геополитического статуса. Не нужно и отвергать эго Путина. Он говорил, что хочет вернуть России статус крупного геополитического субъекта. Они хотят восстановить свой имперский статус", считает нардеп.
- Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.
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