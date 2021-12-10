"Хотят восстановить статус империи": нардеп-"слуга" Маслов назвал эскалацию на границах Украины стремлением РФ усилить свой статус в мире

Об этом он заявил в эфире программы "Дебаты с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.



"Я не думаю, что в ближайшее время возможна полномасштабная военная агрессия со стороны РФ. Согласно последним военным доктринам РФ война - это и накопление войск, и учения на границах той страны, где потенциально хотят влиять россияне", - сказал Маслов.



Он выразил мнение о том, для чего РФ нужно нагнетание ситуации.



"В первую очередь, для усиления позиции Путина и РФ в своих переговорах с коллективным Западом и для повышения своего геополитического статуса. Не нужно и отвергать эго Путина. Он говорил, что хочет вернуть России статус крупного геополитического субъекта. Они хотят восстановить свой имперский статус", считает нардеп.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.