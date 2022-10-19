"Хотят прикрыться живым щитом: Херсонская ОВА призывает игнорировать "эвакуацию", провозглашенную оккупантами
Глава Херсонской ОВА предостерегает мирных жителей от "эвакуации" в Россию, ведь на фоне успехов ВСУ оккупанты хотят взять украинцев в заложники и прикрыться живым щитом
Об этом информирует в телеграме начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич .
"Херсонцы, настойчиво прошу – игнорируйте все, что вам говорят или требуют оккупанты. Они хотят взять наших людей в заложники и использовать их как живой щит. Не позвольте, чтобы империя зла прикрывалась вами, вашими родителями, детьми", - подчеркнул Янушевич.
Глава области отметил, что Вооруженные Силы Украины не будут уничтожать наши села и города. Воины пользуются высокоточным оружием и бьют только по российской армии, вражеской технике, пунктам управления, базам.
"Вместо этого россияне беспощадно обстреливают мирные объекты, где нет военных. Чтобы там оккупанты ни придумали себе относительно Херсонщины, но будет так, как решат ВСУ. То есть Херсонщина будет свободной от этих извергов", - подчеркнул глава Херсонщины.
- 18 октября коллаборанты и российские оккупанты объявили о переселении мирного населения оккупированной Херсонщины на левый берег Днепра.
- 19 октября глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что оккупанты готовят провокации с обстрелами Херсона.
- Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил , что все подразделения "администрации" Херсонской области переезжают на левый берег реки Днепр.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.78
-
EUR
Покупка 38.46Продажа 39.49
- Актуальное
- Важное