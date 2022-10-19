Об этом информирует в телеграме начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич .

"Херсонцы, настойчиво прошу – игнорируйте все, что вам говорят или требуют оккупанты. Они хотят взять наших людей в заложники и использовать их как живой щит. Не позвольте, чтобы империя зла прикрывалась вами, вашими родителями, детьми", - подчеркнул Янушевич.

Глава области отметил, что Вооруженные Силы Украины не будут уничтожать наши села и города. Воины пользуются высокоточным оружием и бьют только по российской армии, вражеской технике, пунктам управления, базам.

"Вместо этого россияне беспощадно обстреливают мирные объекты, где нет военных. Чтобы там оккупанты ни придумали себе относительно Херсонщины, но будет так, как решат ВСУ. То есть Херсонщина будет свободной от этих извергов", - подчеркнул глава Херсонщины.

18 октября коллаборанты и российские оккупанты объявили о переселении мирного населения оккупированной Херсонщины на левый берег Днепра.

19 октября глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что оккупанты готовят провокации с обстрелами Херсона.

Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил , что все подразделения "администрации" Херсонской области переезжают на левый берег реки Днепр.

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