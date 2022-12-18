При этом соответствующее обращение у себя в телеграме в воскресенье, 18 декабря 2022 года, он сделал на китайском языке.

Кадыров обвинил США и Европу в "организации десятков войн, переворотов и вторжений по всему миру, в результате которых погибли миллионы мирных жителей".

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Теперь, считает он, западные правительства "стараются уничтожить все нравственные ценности, произведенные народами всех наций в течение человеческого существования".

"Они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать", – утверждает Рамзан Кадыров.



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"Северноатлантический альянс угрожает существованию всего мира. Но Россия бросила вызов всем предвидениям Запада, бросила вызов этому злу и уверенно идет к победе", - сказал Кадыров, призвав исламские страны объединиться в борьбе РФ с НАТО.



Вместе с тем, пользователи сети не до конца поняли, почему Кадыров обращается к единоверцам-мусульманам на китайском языке. Особенно, учитывая отношения официального Пекина с уйгурами.



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